El creativo video con el que Léster Martínez sigue celebrando su título mundial

La madrugada del 22 de marzo no fue de sueño para Lester Martínez. Horas después de firmar uno de los capítulos más gloriosos del deporte guatemalteco, el boxeador petenero tomó sus redes sociales para agradecer a Dios con la humildad que lo caracteriza.

"Solo queda dar gracias… La gloria y honra para Dios", fue el mensaje que publicó el petenero horas después de vencer por decisión unánime al estadounidense Immanuwel Aleem, con puntuaciones de 119-109 en las tres tarjetas de los jueces.

A través de sus historias de Instagram, el campeón también mostró que pasadas las cinco de la madrugada seguía sin poder conciliar el sueño. En el video se le ve sonriendo, tarareando una canción del grupo Aventura y reconociendo que todavía no podía asimilar lo que había logrado.

Es tanta la alegría del boxeador petenero por su logro mundial, que se ha mantenido activo en redes sociales. Recientemente publicó un video en el que aparece frente a un espejo, con el cinturón de campeón sobre el pecho, el cual muestra y acaricia con una sonrisa.

Son momentos únicos los que vive el boxeador, que comparte con sus seguidores antes de tomar unas merecidas vacaciones, para luego empezar a planificar sus entrenamientos con miras a buscar el título absoluto supermedio.