Lester Martínez regresa a Guatemala: el campeón arribó al país tras vencer a Immanuwel Aleem

Lester Martínez ya está en casa. El nuevo campeón interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo regresó a Guatemala en la madrugada del lunes 23 de marzo, días después de hacer historia en San Bernardino, California, donde escribió una de las páginas más importantes del deporte guatemalteco.

El arribo del campeón se dio en un ambiente tranquilo. Al no haberse difundido con anticipación la hora exacta de su regreso, la información circuló principalmente en redes sociales y para el momento en que Martínez pisó suelo guatemalteco, no había una multitud esperándolo en el aeropuerto para recibirlo.

Tras su llegada a la capital, Lester no se quedó mucho tiempo en la Ciudad de Guatemala. Fiel a sus raíces, el campeón planea el camino de vuelta a su tierra natal, Petén, para reencontrarse con su familia y celebrar el título en casa.

A celebrar con los suyos

El propio Martínez confirmó que ya se encontraba con los suyos a través de sus redes sociales, donde publicó una historia celebrando el cumpleaños de su padre, una imagen que dejó claro que el campeón ya disfruta del calor familiar tras el esfuerzo y la emoción de los últimos días.

Martínez venció por decisión unánime 119-109 al estadounidense Immanuwel Aleem el pasado 21 de marzo en San Bernardino, mejoró su registro a 20 victorias, 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts, y se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo en la historia de Guatemala.

Tras el triunfo, el petenero no pudo contener las lágrimas y dedicó el título a quienes más quiere. "Mamá, Papá: tu hijo es campeón del mundo", fueron las palabras que el campeón lanzó con el cinturón en la cintura, un mensaje que emocionó a los aficionados guatemaltecos y que ahora cobra aún más significado con el campeón celebrando en casa, junto a su familia en Petén.