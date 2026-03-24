De amateur a campeón mundial: así fue la ruta de títulos de Léster Martínez hacia la cima del boxeo

NNo fue casualidad. Nunca lo fue. Cada golpe lanzado por Léster Martínez tiene memoria. Lleva consigo años de sacrificio silencioso, de madrugadas sin aplausos y de decisiones que marcaron su destino.

Porque antes de ser campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo, antes de vencer con autoridad al estadounidense Immanuwel Aleem, hubo un niño que decidió cambiar un balón por unos guantes y apostarlo todo por un sueño.

Ese primer paso, aparentemente simple, fue en realidad el inicio de una ruta exigente. Martínez no improvisó su destino: lo trazó con claridad desde el principio. Quería estar en la élite, codearse con los mejores del mundo, y cada entrenamiento, cada combate, fue una pieza en ese camino.

Su historia no comenzó en el profesionalismo en 2019. Viene de mucho antes, de un proceso formativo sólido que empezó a dar frutos desde 2011, cuando conquistó su primera medalla internacional: un bronce en el Campeonato Continental Júnior. Era apenas el aviso de lo que vendría.

Un año después, en 2012, su nombre ya resonaba con fuerza. En el Campeonato Mundial Juvenil en Ereván, Armenia, se colgó la medalla de plata y se convirtió en el primer guatemalteco en lograrlo. No era solo un triunfo personal; era una declaración de intenciones para el boxeo nacional.

A partir de ahí, su crecimiento fue sostenido. Martínez se consolidó en el ciclo olímpico hasta alcanzar uno de los momentos más simbólicos de su carrera amateur: la medalla de oro en los Juegos Centroamericanos y del Caribe de Barranquilla 2018. Aquella victoria no solo tuvo el peso del metal dorado, sino el valor histórico de romper una sequía de 68 años sin títulos para Guatemala en esa competencia. Y lo hizo ante un rival de élite: el cubano Arlen López, campeón olímpico en Río 2016.

Ese triunfo no cerró una etapa, la impulsó. Con la base construida, Martínez dio el salto al profesionalismo, donde su evolución ha sido igual de contundente. Cinco títulos intermedios respaldan su proceso, pero el más significativo llegó recientemente: el campeonato mundial interino del CMB, un logro que lo coloca en la conversación global del boxeo.

Sin embargo, para Martínez, la cima alcanzada no es un punto final. Es apenas una estación en su recorrido. Su mirada está puesta en el título absoluto, en consolidar su nombre entre los grandes y seguir ampliando una historia que ya inspira.

Porque su carrera no se explica solo en victorias, sino en el camino que las hizo posibles. En la disciplina que sostuvo sus días difíciles, en la resiliencia que lo levantó tras cada obstáculo y en la convicción de un sueño que nunca negoció.

Hoy, Léster Martínez no solo representa la élite del boxeo mundial. Representa la certeza de que los sueños, cuando se trabajan con determinación, dejan de ser promesas y se convierten en historia.