“Queremos el título absoluto”: Así vivió Léster Martínez sus primeras horas como campeón mundial interino del CMB

El amanecer encontró a Léster Martínez en silencio, lejos del ruido del ring y de los aplausos que aún retumbaban en su memoria. En la intimidad de su habitación de hotel, con un café en la mano y el cinturón de campeón a su lado, el petenero comenzaba a asimilar lo que durante años fue solo un sueño: ser campeón del mundo.

No había reflectores ni cámaras, solo un hombre y su fe. Y desde ese momento íntimo, compartió con el mundo un mensaje tan sencillo como profundo: “Solo queda dar gracias… La gloria y honra es para Dios”. Así, con humildad, el nuevo campeón mundial interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo dejó ver la esencia que lo ha llevado hasta la cima.

La noche anterior —sábado—, Guatemala había vibrado con su victoria ante Inmanuwel Aleem, a quien derrotó por decisión unánime en una pelea intensa, estratégica y cargada de emociones. Pero más allá del resultado, Martínez reveló que su verdadera batalla comenzó desde que dejó el camerino rumbo al cuadrilátero.

“Siempre por mi mente pasó: tengo que ganar, esta es mi oportunidad”, confesó. Esa convicción, acompañada de su fe y de una mentalidad inquebrantable, fue su motor en cada asalto.

Emoción especial

Tras la victoria, las palabras no le alcanzaban. La emoción lo desbordaba. Pensó en sus padres, en su equipo, en cada sacrificio acumulado en el camino. “Es algo indescriptible… Este fue el sueño desde que iniciamos”, expresó, dedicando el triunfo a quienes nunca dejaron de creer en él y a toda Guatemala, que celebró como propia su conquista.

Con serenidad, también hizo un análisis honrado de la pelea. Quería el nocaut, como todo boxeador, pero entendió la exigencia del rival. Reconoció la resistencia y experiencia de Aleem, y valoró aun más la victoria conseguida con inteligencia y disciplina.

Hoy, su historia entra en un nuevo capítulo. Convertido en retador principal al título absoluto supermediano, en manos de Christian Mbilli, Martínez mira hacia adelante con ambición. En el horizonte también aparece el nombre de Saúl Canelo Álvarez, en un camino que promete desafíos aún mayores.

“Queremos el título absoluto”, afirmó con firmeza.

Y mientras el mundo del boxeo comienza a hablar de su futuro, Martínez sigue fiel a lo que lo trajo hasta aquí: fe, disciplina y la certeza de que los sueños, cuando se trabajan, también se cumplen.