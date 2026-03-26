“Hoy les puedo decir que Guatemala tiene un campeón del mundo”: afirmó Lester Martínez

Lester Martínez habló en conferencia de prensa este jueves 26 de marzo. El campeón interino supermediano del CMB inició su conversación en Guatemala agradeciendo el cariño recibido desde su coronación, antes de soltar la frase que resume todo: "Hoy les puedo decir que Guatemala tiene un campeón del mundo". Las palabras cayeron con el peso de lo que significan, el boxeador guatemalteco es el nuevo campeón mundial.

Lester habló con visible emoción sobre lo que vivió en el ring el pasado 21 de marzo en San Bernardino, California, donde venció por decisión unánime 119-109 al estadounidense Immanuwel Aleem para coronarse campeón. "Toda mi vida soñando con un momento así, y ese sueño se hizo realidad la noche del 21 de marzo", expresó Martínez, convirtiendo en palabras lo que millones de guatemaltecos sintieron desde sus casas al ver al petenero alzar el cinturón del CMB.

Con ese triunfo, Martínez se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo en la historia de Guatemala, mejorando su registro invicto a 20 victorias, 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts. Un logro que llegó después de años de trabajo, sacrificio y una fe inquebrantable que el propio campeón resume en el lema que lo identifica: #ConFe.

Lo que viene para el campeón

Sobre la siguiente pelea, Lester fue claro en que primero viene el descanso. "Por el momento solo quiero descansar, no quiero saber nada de box, quiero tomarme este tiempo para celebrar y disfrutar", afirmó el campeón, quien dejó en claro que el cuerpo y la mente merecen y necesitan una pausa tras el esfuerzo de toda una vida.

Sin embargo, cuando se tocó el tema del futuro, Martínez no cerró ninguna puerta. "Podríamos hablar de una siguiente pelea para finales de este año", señaló, en referencia a lo que podría ser el paso más importante de su carrera. El nombre que más resuena en ese contexto es el del mexicano Saúl "Canelo" Álvarez, actual dominador de la división supermediana, aunque el propio Lester dejó entrever que el rival no tiene que ser precisamente el que todos imaginan.

Y para cerrar, el campeón volvió a sus raíces y a lo que lo ha traído hasta aquí. "La fe mueve montañas, y mi fe y esfuerzo es lo que me ha traído a donde estoy ahora", dijo Martínez, resumiendo en una sola frase una historia de vida que el deporte de Guatemala ya lleva tatuada en su historia.