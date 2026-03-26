EN VIVO | Léster Martínez ofrece conferencia de prensa en Guatemala tras coronarse campeón interino supermediano

Lester Martínez regresó a Guatemala como campeón mundial y hoy se presentará ante los medios de comunicación en su país tras conquistar el título interino supermediano del Consejo Mundial de Boxeo. El petenero ofrecerá una conferencia de prensa este jueves 26 de marzo a las 3:00 de la tarde, en lo que será su primera aparición pública oficial desde que aterrizó en el país.

El pasado 21 de marzo, Martínez escribió su nombre en la historia del deporte guatemalteco al vencer por decisión unánime 119-109 al estadounidense Immanuwel Aleem en el National Orange Show Event Center de San Bernardino, California. Con ese triunfo, el boxeador petenero se convirtió en el primer campeón mundial de boxeo de Guatemala, mejorando su registro invicto a 20 victorias, 0 derrotas y 1 empate con 16 nocauts.

En la conferencia se esperan declaraciones sobre sus sensaciones tras el título, el recibimiento en su país y lo que viene en su carrera, que apunta directamente a una pelea por el campeonato absoluto ante el campeón de la división. Sigue la transmisión en vivo aquí, a través de Prensa Libre.com.