Mixco vence a Antigua 2-1 con doblete de Nicolás Martínez

Deportivo Mixco arrancó con todo este sábado y sentenció el partido en los primeros siete minutos. El delantero Nicolás Martínez anotó un doblete en los minutos 1 y 7 para poner el 2-0 antes de que Antigua GFC pudiera reaccionar, en un inicio de partido arrollador que marcó el rumbo del encuentro correspondiente a la jornada 16 del Torneo Clausura 2026.

El propio Martínez reconoció la dificultad del rival antes de que arrancara el duelo. "Era un partido difícil, Antigua juega bien de visita, siempre viene a proponer", afirmó el delantero, quien sin embargo no tardó en aparecer con toda su calidad en los primeros compases del encuentro. En el primer gol, Kennedy Rocha centró para el delantero, quien remató para abrir el marcador al minuto 1. Seis minutos después, Jeshua Urizar lo habilitó nuevamente y Martínez eludió a un rival antes de definir para el 2-0.

Tras el partido, el delantero no ocultó su satisfacción por el rendimiento individual y colectivo. "Feliz, unos goles en los primeros minutos siempre tranquilizan el partido y me alegra poder estar líder de la tabla goleadora ahora", expresó Martínez, quien con este doblete consolida su posición como uno de los delanteros más en forma del certamen.

En el complemento, Antigua buscó revertir el resultado pero su tarea se complicó aún más al minuto 49, cuando Juan David Osorio vio la tarjeta roja directa y dejó al equipo patas amarillas con diez hombres. Pese a la inferioridad numérica, los visitantes no bajaron los brazos y al minuto 75 descontaron de forma fortuita, cuando un centro de Kevin Macareño terminó en propia puerta de Jeshua Urizar tras una mala comunicación con el portero Kevin Moscoso, poniendo el 2-1.

Con el gol del descuento, Antigua se motivó y fue en busca del empate en los minutos finales, pero Mixco supo administrar la ventaja y no permitió que los visitantes igualaran el marcador. El partido estuvo cargado de tarjetas amarillas y cambios en los últimos veinte minutos, con ambos equipos mostrando intensidad hasta el pitazo final.

Con este resultado, Mixco suma 26 puntos en el Clausura 2026 y se instala en la tercera posición junto a Xelajú MC y Cobán Imperial, los tres con 26 unidades. Xelajú lidera por mejor diferencia de goles, seguido de Cobán en segunda posición. Comunicaciones se mantiene cuarto con 25 puntos, mientras que Antigua GFC cae al sexto lugar con 21 unidades tras encajar esta derrota.