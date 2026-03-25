Xelajú vs Guastatoya: previa, horario y cómo llegan para la fecha 16 del Clausura

El duelo entre Xelajú y Guastatoya correspondiente a la fecha 16 se disputará en el estadio Mario Camposeco desde las 20:00 horas, el sábado 28 de marzo.

Así llegan Xelajú y Guastatoya

El equipo local registró una victoria en su último encuentro de la temporada actual, mientras que la visita entrará en el partido tras un empate en 1 en la fecha pasada.

Últimos resultados de Xelajú en partidos del Clausura

Xelajú venció 3-1 a Comunicaciones en su encuentro anterior. Sus resultados anteriores fueron variados. Ha ganado 1 juego y 3 terminaron en empate. En ellos, recibió 4 goles en su arco y anotó 8 en la malla rival.

Últimos resultados de Guastatoya en partidos del Clausura

En la jornada anterior, Guastatoya igualó 1-1 el juego frente a Municipal. Con un historial irregular (1 derrota, 2 victorias y 1 empate en los últimos 4 partidos disputados), el equipo sumó 7 goles a favor y ha recibido 5 en su arco.

El conjunto local logró acumular 3 victorias, mientras que el equipo visitante tuvo 1 triunfo. Lograron empatar 1 vez. El último juego entre ambos en este torneo fue el 7 de febrero, en el torneo Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026, y terminó con un marcador 1-0 a favor de Guastatoya.

El dueño de casa se encuentra puntero y tiene 26 puntos (7 PG – 5 PE – 3 PP), mientras que la visita sumó 20 unidades y está en el octavo lugar en el torneo (5 PG – 5 PE – 5 PP).

N° Equipo Pts. Pj Pg Pe Pp Df 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 1 Xelajú 26 15 7 5 3 12 2 Cobán Imperial 26 15 7 5 3 9 3 Comunicaciones 25 15 8 1 6 2 8 Guastatoya 20 15 5 5 5 1 10 Xelajú 0 0 0 0 0 0

Próximos partidos de Xelajú en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Marquense: 1 de abril – 20:00 horas

Fecha 18: vs Malacateco: 5 de abril – 20:00 horas

Fecha 19: vs Mixco: 11 de abril – 15:00 horas

Fecha 20: vs Achuapa: 17 de abril – 21:00 horas

Fecha 21: vs Mictlán: 19 de abril – 17:00 horas

Próximos partidos de Guastatoya en Guatemala – Liga Nacional – Torneo Clausura 2026

Fecha 17: vs Malacateco: 2 de abril – 19:00 horas

Fecha 18: vs Achuapa: 6 de abril – 19:00 horas

Fecha 19: vs Cobán Imperial: 12 de abril – 14:00 horas

Fecha 20: vs Antigua GFC: 15 de abril – 18:00 horas

Fecha 21: vs Comunicaciones: 18 de abril – 18:00 horas

Horario Xelajú y Guastatoya, según país