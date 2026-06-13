“Nos llaman los brasileños de África”: el desafío de Hakimi a Brasil antes del debut en el Mundial 2026

Achraf Hakimi, lateral del PSG y uno de los referentes de la selección de Marruecos, destacó la calidad de Brasil, pero aseguró que su equipo llega preparado para competir en el debut del Grupo C del Mundial 2026.

“Todos sabemos la calidad que tienen los jugadores de Brasil, pero nosotros también tenemos un equipo de calidad. Nos llaman los brasileños de África, conocemos nuestros puntos fuertes”, afirmó el defensor en rueda de prensa en el Estadio Nueva York, Nueva Jersey.

Hakimi también se refirió a Vinícius Júnior, una de las principales figuras de la selección brasileña. “Es un jugador espectacular”, señaló, y añadió que será necesario realizar “una defensa fuerte” para intentar neutralizarlo.

El futbolista marroquí expresó confianza en el trabajo realizado por su selección antes del inicio del torneo. “Hemos entrenado para esto y nos hemos preparado para esto. Creo que el equipo está listo y confío en que vamos a obtener un buen resultado”, indicó.

Asimismo, rechazó cualquier duda sobre el potencial competitivo de Marruecos. “Jamás voy a dudar de la capacidad de Marruecos. Tengo orgullo de haber llegado donde hemos llegado”, afirmó.

Hakimi consideró que el encuentro será equilibrado y señaló que la eficacia frente al arco puede resultar determinante.

😎🇲🇦 ACHRAF NO TEME a BRASIL:



😉 “En África nos llaman los brasileños africanos”. pic.twitter.com/pEtZdcpvvx — El Chiringuito TV (@elchiringuitotv) June 12, 2026

Brahim Díaz, una de las referencias ofensivas

Junto a Hakimi, Brahim Díaz figura entre los jugadores llamados a asumir protagonismo en el equipo dirigido por Walid Regragui. El mediapunta del Real Madrid aporta capacidad de generación ofensiva y será una de las opciones de Marruecos para intentar desequilibrar ante la defensa brasileña.

La selección marroquí afronta el Mundial 2026 después de alcanzar las semifinales de Catar 2022, la mejor actuación de un país africano en la historia de la Copa del Mundo.

Brasil, por su parte, inicia el torneo con el objetivo de avanzar en la fase de grupos y pelear por el título. Tras enfrentar a Brasil, Marruecos jugará contra Escocia el 19 de junio y cerrará su participación en la fase de grupos ante Haití el 24 de junio.