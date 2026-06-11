Brasil en el Mundial 2026: cuándo juega, dónde serán sus partidos y qué pasa con Neymar

Según el calendario oficial de la FIFA, Brasil debuta el sábado 13 de junio ante Marruecos en el MetLife Stadium de Nueva York/Nueva Jersey. Su segundo encuentro será el viernes 19 de junio frente a Haití en el Lincoln Financial Field de Filadelfia y cerrará la fase de grupos el miércoles 24 de junio contra Escocia en el Hard Rock Stadium de Miami.

El 11 de junio, día de la inauguración del Mundial, la selección brasileña se entrenó en Morristown, Nueva Jersey. Neymar permaneció al margen del trabajo grupal y continuó con su recuperación de una lesión de grado II en el gemelo derecho.

El delantero no ha entrenado con el resto del plantel desde el inicio de la concentración, el 27 de mayo, aunque el seleccionador Carlo Ancelotti espera que pueda reincorporarse al grupo en los próximos días.

Durante los minutos abiertos a la prensa, los jugadores realizaron ejercicios de calentamiento y trabajos en espacios reducidos. El portero Alisson Becker, quien disputará su tercera Copa del Mundo, elogió al director técnico italiano.

“Desde la llegada de Ancelotti el ambiente se ha transformado. Es un tipo con una presencia muy fuerte y nos da tranquilidad. Ha hecho que estemos centrados en el trabajo y no en las polémicas”, señaló.

Alisson describió a Ancelotti como “un gran gestor” con una idea de juego “simple, clara y objetiva”. “Es resiliente y humilde, con la inteligencia necesaria para escoger las palabras en el momento oportuno”, añadió.

Además, destacó el entusiasmo del entrenador por dirigir a la selección brasileña. “Consigo ver su alegría y agradecimiento por comandar a la selección brasileña. Ganó todo y está aquí con alegría y entusiasmo”, afirmó.

Foco, intensidade e união em cada treino. A contagem regressiva para a estreia na Copa do Mundo continua. pic.twitter.com/iBkae8eAzS — brasil (@CBF_Futebol) June 10, 2026

Sobre las aspiraciones del equipo, Alisson indicó que Brasil debe trabajar para convertirse en una selección con opciones de conquistar el título.

“Los favoritismos no garantizan nada a nadie”, advirtió. El guardameta aseguró además que se encuentra recuperado de los problemas físicos que sufrió recientemente.

Todos los partidos de Brasil en la fase de grupos se disputarán en Estados Unidos, lo que permitirá a la selección permanecer en un mismo país durante la primera etapa del torneo.

Con el formato ampliado a 48 selecciones, los dos primeros lugares de cada grupo avanzarán a la fase eliminatoria, junto con los ocho mejores terceros.