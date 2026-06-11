Qué partidos se juegan este viernes 12 de junio en el Mundial 2026: debutan Canadá y Estados Unidos

Tras la inauguración del torneo con la victoria de México por 2-0 ante Sudáfrica, la Copa Mundial de la FIFA 2026 continúa este viernes 12 de junio con los debuts de los otros dos países organizadores: Canadá y Estados Unidos.

A las 13.00 horas de Guatemala, por el Grupo B, Canadá enfrentará a Bosnia y Herzegovina en el BMO Field de Toronto.

La selección canadiense, clasificada automáticamente como coanfitriona, disputa su tercera Copa del Mundo, después de las ediciones de 1986 y 2022, en las que no logró superar la fase de grupos.

El encuentro marcará su primera presentación mundialista como anfitriona. Bosnia y Herzegovina, por su parte, afronta su segunda participación en una Copa del Mundo tras su debut en Brasil 2014, donde quedó eliminada en la fase de grupos.

Más tarde, a las 19.00 horas de Guatemala, por el Grupo D, Estados Unidos recibe a Paraguay en el SoFi Stadium de Inglewood, California.

Putting on the finishing touches. pic.twitter.com/tisEDggnlW — U.S. Soccer Men's National Team (@USMNT) June 11, 2026

La selección estadounidense disputa su duodécima Copa del Mundo. Su mejor actuación histórica fue el tercer lugar obtenido en la edición de 1930.

En las últimas décadas ha mantenido una presencia constante en el torneo y ha alcanzado con frecuencia las fases de eliminación directa.

Paraguay afronta su décima participación mundialista y buscará comenzar el torneo con un resultado positivo.

Completan el Grupo B las selecciones de Qatar y Suiza. En el Grupo D también compiten Australia y Turquía.

La jornada marcará el debut de los tres países anfitriones en el torneo, después de la presentación de México en el partido inaugural.

Canadá y Estados Unidos intentarán aprovechar su condición de local para sumar sus primeros puntos en la competencia.