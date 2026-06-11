Escenario
De Labubus a burlas contra Piqué: los memes que se robaron la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México
Entre actuaciones musicales y el arranque del torneo, la inauguración del Mundial 2026 generó una ola de reacciones en redes sociales. Estos son algunos de los memes.
GR4212. CIUDAD DE MÉXICO (MÉXICO), 11/06/2026.- El cantante colombiano J Balvin se presenta en la inauguración del Mundial de la FIFA 2026 este jueves, en el estadio Ciudad de México (México). (Foto Prensa Libre EFE)
La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició oficialmente este 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica, que dejó como vencedor a El Tri con dos goles. Previo al partido, artistas internacionales animaron el ambiente en el Estadio Ciudad de México, con interpretaciones de Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, así como de la canción Por ella, de Los Ángeles Azules y Belinda.
La ceremonia de apertura, que inició pasadas las 11.40 horas, reunió cultura, música, fiesta y, por supuesto, un enfrentamiento que dejó a México como ganador. El espectáculo comenzó con la cantante Lila Downs, quien hizo la introducción del Mundial y dio la bienvenida a los aficionados del futbol en México.
Maná abrió el espectáculo al ritmo de “Oye mi amor”, seguido por Danny Ocean, quien interpretó Partidazo, uno de los temas oficiales del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El baile llegó con Los Ángeles Azules junto a Belinda, quienes interpretaron Por ella.
El reguetón llegó de la mano de J Balvin, quien interpretó Qué calor, y posteriormente se unió a Ryan Castro para cantar Una a la vez. El momento más destacado del acto inaugural llegó con Shakira, quien interpretó junto a Burna Boy el himno oficial de esta edición, Dai Dai.
Personalidades como Andrea Bocelli y EJAE también tuvieron protagonismo al interpretar “DNA” durante la presentación de las banderas de los 48 países participantes, mientras que Tyla y Alejandro Fernández entonaron los himnos nacionales de sus respectivos países.
El evento, que marcó el inicio del Mundial en una de las tres sedes, no pasó desapercibido en las redes sociales. Momentos como la inesperada actuación de los Labubus generaron numerosos memes.
El nombre de Gerard Piqué también formó parte de las bromas, debido a que su expareja, Shakira, ha participado en más mundiales que el exjugador de España. La artista actuó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y en la edición de México, Estados Unidos y Canadá 2026.
La misma Shakira también fue protagonista de los memes luego de que se filtrara un video en el que aparece bailando merengue mientras era escoltada a la salida del escenario. Asimismo, circularon bromas sobre la aparición de J Balvin, cuya vestimenta fue comparada con la de personajes de la familia P. Luche. Estos son algunos de los memes que dejó el primer día del Mundial.
La participación de Maná en la #inauguración del #mundialdefútbol pic.twitter.com/hFqwOAsmAg— Chocomilk de Coco🧸🍫 (@chocomilkdecoco) June 11, 2026
Yo viendo el labubu en la ceremoniapic.twitter.com/wzQg4b27aZ— Lukiñas (@RJLukitasT) June 11, 2026
J Balvin representándonos con la vestimenta típica de Flavio de la Familia P. Luche, me siento representado🙌🏻😭 #SomosMéxico #inauguración pic.twitter.com/RHQt1gj6GH— Cárcamo (@jcarcamo10) June 11, 2026
🤣 #shakira #México #inauguración #SomosMéxico pic.twitter.com/bYxCSq5xN4— oskar najera (@osk_art) June 11, 2026
Jajajaja Shakira bailando Merengue con su hermano en el Azteca como si nada! La amoooo #shakira pic.twitter.com/WIRqVUDbve— ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) June 11, 2026
Ver a J Balvin de Chilindrina Pachuco no estaba en mi Bingo Card de este año. #inauguración #SomosMéxico pic.twitter.com/rKkcJPIwYi— Pako Salado (@pakosaladote) June 11, 2026
Que hacen los Mexicanos con un Coreano 😭😭😭😭— Jeff (@JeffFcb14) June 11, 2026
Están siendo la mejor sede de las tres pic.twitter.com/3LWKJw7Wgc
Primer partido y ya tenemos el meme del mundial, estoy llorando pic.twitter.com/21xwcSbEr8— 7inch0 (@Tinchoo9999) June 11, 2026
ESTOY CASI SEGURA QUE LA SHAKIRA DE HOY FUE ELLA 😂🤣 LPM jajJAJAJQJQ #CopaDelMundo#mundialdefútbol #Mundial2026#México #Shakira pic.twitter.com/Nc53wtrEze— Ines (@87Inus) June 11, 2026