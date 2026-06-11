De Labubus a burlas contra Piqué: los memes que se robaron la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026 en México

La Copa Mundial de la FIFA 2026 inició oficialmente este 11 de junio con el encuentro entre México y Sudáfrica, que dejó como vencedor a El Tri con dos goles. Previo al partido, artistas internacionales animaron el ambiente en el Estadio Ciudad de México, con interpretaciones de Dai Dai, de Shakira y Burna Boy, así como de la canción Por ella, de Los Ángeles Azules y Belinda.

La ceremonia de apertura, que inició pasadas las 11.40 horas, reunió cultura, música, fiesta y, por supuesto, un enfrentamiento que dejó a México como ganador. El espectáculo comenzó con la cantante Lila Downs, quien hizo la introducción del Mundial y dio la bienvenida a los aficionados del futbol en México.

Maná abrió el espectáculo al ritmo de “Oye mi amor”, seguido por Danny Ocean, quien interpretó Partidazo, uno de los temas oficiales del álbum de la Copa Mundial de la FIFA 2026. El baile llegó con Los Ángeles Azules junto a Belinda, quienes interpretaron Por ella.

El reguetón llegó de la mano de J Balvin, quien interpretó Qué calor, y posteriormente se unió a Ryan Castro para cantar Una a la vez. El momento más destacado del acto inaugural llegó con Shakira, quien interpretó junto a Burna Boy el himno oficial de esta edición, Dai Dai.

Personalidades como Andrea Bocelli y EJAE también tuvieron protagonismo al interpretar “DNA” durante la presentación de las banderas de los 48 países participantes, mientras que Tyla y Alejandro Fernández entonaron los himnos nacionales de sus respectivos países.

El evento, que marcó el inicio del Mundial en una de las tres sedes, no pasó desapercibido en las redes sociales. Momentos como la inesperada actuación de los Labubus generaron numerosos memes.

El nombre de Gerard Piqué también formó parte de las bromas, debido a que su expareja, Shakira, ha participado en más mundiales que el exjugador de España. La artista actuó en Alemania 2006, Sudáfrica 2010, Brasil 2014 y en la edición de México, Estados Unidos y Canadá 2026.

La misma Shakira también fue protagonista de los memes luego de que se filtrara un video en el que aparece bailando merengue mientras era escoltada a la salida del escenario. Asimismo, circularon bromas sobre la aparición de J Balvin, cuya vestimenta fue comparada con la de personajes de la familia P. Luche. Estos son algunos de los memes que dejó el primer día del Mundial.

Yo viendo el labubu en la ceremoniapic.twitter.com/wzQg4b27aZ — Lukiñas (@RJLukitasT) June 11, 2026

J Balvin representándonos con la vestimenta típica de Flavio de la Familia P. Luche, me siento representado🙌🏻😭 #SomosMéxico #inauguración pic.twitter.com/RHQt1gj6GH — Cárcamo (@jcarcamo10) June 11, 2026

Jajajaja Shakira bailando Merengue con su hermano en el Azteca como si nada! La amoooo #shakira pic.twitter.com/WIRqVUDbve — ShakiraBarranquilla (España) (@sweetycary) June 11, 2026

Ver a J Balvin de Chilindrina Pachuco no estaba en mi Bingo Card de este año. #inauguración #SomosMéxico pic.twitter.com/rKkcJPIwYi — Pako Salado (@pakosaladote) June 11, 2026

Que hacen los Mexicanos con un Coreano 😭😭😭😭



Están siendo la mejor sede de las tres pic.twitter.com/3LWKJw7Wgc — Jeff (@JeffFcb14) June 11, 2026