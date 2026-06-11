Shakira, Maná y Los Ángeles Azules protagonizan una inauguración que celebra la música latina y la cultura mexicana

Con una combinación de música latina, afrobeats y expresiones representativas de la cultura mexicana, el Estadio Ciudad de México —antes Estadio Azteca— vibró con las actuaciones de Shakira, Burna Boy, Los Ángeles Azules y otros artistas que unieron futbol, identidad y espectáculo durante la inauguración de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Antes del partido entre las selecciones de México y Sudáfrica, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) celebró la ceremonia inaugural de la vigesimotercera edición del torneo con un espectáculo lleno de color, ritmo y elementos característicos de la cultura mexicana.

Cuando el reloj marcó las 11.42 horas de este jueves 11 de junio, millones de aficionados al futbol y la música siguieron la ceremonia inaugural. El espectáculo comenzó con grupos de baile folclórico que representaron elementos de la cultura mexicana y dieron paso a la cantante Lila Downs, quien dio la bienvenida con el mensaje: «El futbol nos une a todos».

La artista apareció con un huipil blanco inspirado en las raíces mexicanas y ofreció interpretaciones de su discurso en mixteco. Rodeada de bailarines y frente a una escenografía inspirada en la Copa Mundial, expresó: «Pueblos del mundo, bienvenidos a México».

La presentación continuó con bailes que incorporaron plumajes, trajes típicos y papel picado. Luego, Downs reiteró el mensaje de bienvenida al Mundial de Futbol 2026.

Al concluir su participación, la agrupación mexicana Maná apareció entre humo para interpretar Oye mi amor. Mientras Fernando Olvera cantaba, bailarines folclóricos acompañaban la presentación alrededor del escenario principal.

El público respondió de inmediato al coro de «Oye mi amor, no me digas que no» y acompañó a la banda con el característico «ye, ye, ye» y «oh-oh-oh». La actuación concluyó entre aplausos y fuegos artificiales.

¡Oye mi amor! 🎸🎶



Así fue como Maná encendió la inauguración del #Mundial2026 con uno de sus más grandes éxitos.



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El ritmo cambió con la llegada del venezolano Danny Ocean, quien interpretó Partidazo, una de las canciones incluidas en el álbum oficial de la Copa Mundial de la FIFA 2026. Vestido con un traje color vino y acompañado de bailarinas folclóricas, mantuvo el ambiente festivo en el estadio.

Danny Ocean dijo presente en el opening de la Copa Mundial 2026. 🔥



¡Un partidazo! #FIFAWorldCup pic.twitter.com/ToBIzR98WP — Weplash⚡️ (@weplash) June 11, 2026

Después fue el turno de Los Ángeles Azules y Belinda, quienes interpretaron Por ella. La presentación reunió a decenas de bailarines en una mezcla de cumbia y pop que mantuvo la energía del espectáculo.

Mientras sonaba el coro de la canción, parejas de bailarines giraban alrededor del escenario principal, dominado por una representación de la Copa Mundial. El ritmo de la cumbia motivó a varios asistentes a levantarse de sus asientos para bailar.

No hay nada más mexicano que Belinda y Los Ángeles Azules cantando juntos en el Estadio Azteca para la inauguración del Mundial🇲🇽❤️ pic.twitter.com/gaBTVr48oa — Roberto Haz (@tudimebeto) June 11, 2026

Con vestuarios inspirados en colores representativos de México, como fucsia, naranja, verde limón y azul, los bailarines celebraron el inicio del torneo. Al finalizar este segmento, dos botargas de Labubu llamaron la atención al levantar la copa frente al público.

de la nada aparecieron unos LABUBUS en la ceremonia de apertura del mundial 😭 pic.twitter.com/CAdEok6xNw — nacho con O (@NachoConO) June 11, 2026

La escena cambió cuando las cámaras enfocaron un vehículo desde el que apareció J Balvin para interpretar Qué calor. Luego descendió y se dirigió al escenario principal, donde se unió a Ryan Castro para cantar Una a la vez. El colombiano continuó con I Like It, acompañado por decenas de bailarines vestidos con trajes formales de distintos colores.

Presentación completa de J Balvin en la apertura de la Copa en el Estadio Azteca, con la participación de Ryan Castro. pic.twitter.com/E2rdps7JGP — JBC ⚡️ (@JBalvinCharts) June 11, 2026

La recta final del espectáculo estuvo a cargo de Shakira, conocida por muchos aficionados como la "Reina de los Mundiales". La artista colombiana apareció junto a un grupo de bailarinas e interpretó Dai Dai, lo que provocó gritos y ovaciones entre los asistentes.

La barranquillera reprodujo la coreografía del video oficial al ritmo de «Dai dai, 行こう, dale, allez, let's go». Más adelante, el nigeriano Burna Boy se sumó a la presentación acompañado por bailarines vestidos de blanco con detalles amarillos.

Mientras sonaba "Feel it, got everything you needed. Now bring it like you mean it. Dale, olvida lo que vale. Juega como tú sabes", decenas de bailarines rodearon a los artistas para ejecutar la coreografía oficial de Dai Dai.

Entre fuegos artificiales, aplausos y ovaciones, concluyó la ceremonia inaugural de la Copa Mundial de la FIFA 2026, un espectáculo seguido por millones de personas en todo el mundo.