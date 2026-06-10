Ceremonia inaugural del Mundial 2026: cuándo es, horarios, artistas, repertorio y partidos inaugurales del torneo

El evento deportivo más importante del mundo está a poco de iniciar y dará paso a 104 partidos, en los que al menos 48 selecciones de diferentes países buscarán ostentar el título de la mejor selección del mundo. Antes de que el balón ruede oficialmente, la Federación Internacional de Futbol Asociación (FIFA) celebrará su acto inaugural, que reunirá a diversas celebridades.

Desde el conocido estadio Azteca, denominado Estadio Ciudad de México durante este torneo, se llevará a cabo la inauguración oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, en la que la cultura mexicana ocupará un lugar central en el espectáculo. Mientras tanto, las selecciones de México y Sudáfrica serán las protagonistas del primer enfrentamiento de la fase inicial del torneo.

Noventa minutos antes del partido inaugural del Grupo A, artistas como Shakira y Burna Boy llevarán la fiesta a todo el mundo con el debut de Dai Dai, himno oficial de esta edición.

Además, artistas mexicanos y latinoamericanos se sumarán a esta celebración para interpretar algunos de los éxitos del Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026. Esta edición se celebrará en América del Norte, con tres países anfitriones: México, Estados Unidos y Canadá.

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En estos países, las 48 selecciones buscarán avanzar a lo largo de los 104 partidos que se disputarán en 16 sedes, del 11 de junio al 19 de julio. En el encuentro inicial también se presentará el nuevo formato de salida y formación de los equipos participantes, que deberán ubicarse alrededor del círculo central de la cancha para escuchar la entonación de los himnos nacionales.

Horarios del protocolo de inauguración

9 horas: Apertura de las puertas del Estadio Ciudad de México para asistentes con boleto

11.30 horas: Inicio del espectáculo musical inaugural

12.05 horas: Cierre del espectáculo inaugural

12.10 horas: Salida de las selecciones para realizar el calentamiento

13 horas: Inicio del encuentro entre México y Sudáfrica

The greatest show in the world is ready. Are you? 🏆#FIFAWorldCup pic.twitter.com/ISxLhuLUkm — FIFA World Cup (@FIFAWorldCup) April 1, 2026

Horarios de la inauguración por países

11.30 horas: Ciudad de México y Centroamérica

12.30 horas: Panamá, Ecuador, Colombia y Perú

13.30 horas: Chile

12.30 horas: Estados Unidos (ET)

14.30 horas: Argentina y Uruguay

19.30 horas: España

El partido entre México y Sudáfrica comenzará 90 minutos después del inicio del acto inaugural.

Artistas invitados a la inauguración en México

El espectáculo promete fusionar la música, la danza y el arte en un solo espacio y, según la FIFA, contará con la participación de talentos indígenas y artistas folclóricos que llevarán las raíces mexicanas al mundo.

Además, la FIFA anunció que para el segmento musical reunirá a algunas de las voces latinas más reconocidas de la industria musical internacional, quienes interpretarán algunos de los éxitos del Álbum Oficial de la Copa Mundial FIFA 2026, entre ellos:

Shakira

Burna Boy

Alejandro Fernández

Belinda

Danny Ocean

J Balvin

Lila Downs

Los Ángeles Azules

Maná

Tyla

Andrea Bocelli

EJAE

Repertorio de la Copa Mundial FIFA 2026

Para esta edición del torneo, la FIFA reunió a al menos 38 artistas internacionales que participaron en la realización del Álbum Oficial, compuesto por 18 canciones, entre las que destaca el himno Dai Dai.

Parte de estas canciones serán interpretadas durante las tres ceremonias inaugurales programadas. A la de México le seguirán las de Canadá y Estados Unidos.

Partidos inaugurales

11 de junio del 2026

México vs. Sudáfrica: 13 horas

Corea del Sur vs. República Checa: 20 horas

12 de junio del 2026

Canadá vs. Bosnia y Herzegovina: 13 horas

Estados Unidos vs. Paraguay: 19 horas

Algunos de estos partidos podrán verse a través de servicios de cable, como Tigo o Claro.