“Dai Dai”: Shakira y Burna Boy rinden homenaje a leyendas del futbol en el himno del Mundial 2026

La artista colombiana Shakira se unió al cantante nigeriano Burna Boy para crear el nuevo himno que resonará durante la Copa Mundial de la FIFA 2026, que se celebrará en México, Estados Unidos y Canadá.

La noche del 14 de mayo, los artistas presentaron oficialmente la canción “Dai Dai”, en la que rinden homenaje a íconos del futbol mundial, como Pelé, Maradona, Cristiano Ronaldo y Messi, lo que captó la atención de los aficionados a este deporte.

La canción, que tiene una duración de tres minutos y 45 segundos, presenta una mezcla musical pegadiza. Según Billboard, “Dai Dai” mezcla ritmos como afrobeats, dance-pop y reguetón, característicos de ambos artistas.

Shakira, conocida por himnos inolvidables como “Waka Waka (This Time for Africa)” y “La la la”, regresa con una canción fiel al espíritu del futbol. La sorpresa de esta edición fue la participación del cantante Ed Sheeran en la composición de la letra del himno de la Copa Mundial de la FIFA 2026.

Con gran influencia del afrobeats, “Dai Dai” transmite un mensaje esperanzador para los astros del futbol y la afición. Además, esta propuesta buscará recaudar fondos destinados al Fondo de Educación Global Citizen de la FIFA.

Esta canción mezcla idiomas como inglés, español e italiano, según destacan medios internacionales, y busca hacer alusión a la fiebre del futbol a escala mundial. Los compositores decidieron destacar una expresión muy utilizada en este deporte: “vamos”, pronunciada en italiano como “dai dai”; además, se utiliza la pronunciación japonesa ikō y la expresión inglesa “Let’s go”, resalta Caracol.

“Estás aquí desde el día en que naciste. Pero aquí, en este lugar, es donde perteneces”, canta Shakira al inicio del himno oficial del Mundial 2026.

“Cuando hay voluntad, hay un camino. Tú eres dueño de ese fuego. Nadie puede arrebatártelo”, resuena en otro de los versos que invitan a los futbolistas a dar su máximo en la cancha.

En parte de la canción, los artistas rinden homenaje a figuras del futbol mundial, entre ellas Pelé, Maradona, Maldini, Romário, Cristiano Ronaldo, el Pibe, Iniesta, Beckham, Kaká, Messi, Mbappé y Salah.

Además, se menciona a países como Brasil, Uruguay, Argentina, Colombia, Estados Unidos, Inglaterra, Alemania, Francia, Sudáfrica, España, México, Japón y Corea.

La Copa Mundial del 2026 comenzará el próximo 11 de junio y será la edición más grande organizada por la FIFA, con 104 partidos y la participación de 48 selecciones en 16 ciudades anfitrionas de Canadá, México y Estados Unidos.