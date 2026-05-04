De “Waka Waka” a “La Copa de la Vida”: las canciones que marcaron los mundiales y las que vienen para 2026

Cada cuatro años, el mundo se concentra en un solo evento que hace latir a los fanáticos al ritmo del balón: la Copa Mundial de la FIFA, una celebración que combina música y pasión, con aficionados unidos por la fiesta del fútbol. En el 2026, tres países de Norteamérica serán sede del torneo, por lo que se espera el anuncio de la canción oficial que marcará esta edición.

Previo a ello, han surgido diversas propuestas musicales que evocan el ambiente mundialista, especialmente desde México, con artistas como Jelly Roll y Carín León, así como Belinda y Los Ángeles Azules. Sin embargo, a lo largo de los años han sido varios los temas que han trascendido y se han convertido en verdaderos himnos del fútbol, que recuerdan la fiesta vivida en cada edición.

Una de las artistas que ha llevado esta pasión a nivel global es Shakira, quien ha marcado la historia con canciones como “Waka Waka” para Sudáfrica 2010 y “La La La” para Brasil 2014. A ellas se suman éxitos como “We Are One” (2014), interpretada por Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte, y “La Copa de la Vida”, de Ricky Martin en Francia 1998, considerados algunos de los himnos más recordados del Mundial.

Canciones más recordadas de los mundiales

El evento de fútbol, que se celebra desde 1930, ha marcado la historia no solo en el ámbito deportivo, sino también en el musical. Previo a su vigésima tercera edición, que se celebrará entre el 11 de junio y el 19 de julio, se presenta una recopilación de las canciones que han trascendido en este evento.

Waka Waka (This Time for Africa)

Una de las canciones que ha trascendido no solo al Mundial de su año, sino a la música mundialista, es “Waka Waka”, de la artista colombiana Shakira, quien en el 2010 puso al mundo a bailar al ritmo del Mundial de Sudáfrica.

Esta canción de unión, hermandad, competitividad sana y pasión por el fútbol llevó a Sudáfrica al recuerdo del Mundial en su primera celebración como sede, al incluir al grupo sudafricano Freshlyground y combinar ritmos llamativos.

“We Are One”

La canción reunió a los artistas Pitbull, Jennifer Lopez y Claudia Leitte para el Mundial celebrado en el 2014 en Brasil. La combinación de ritmos llevó a este tema a la lista de canciones mundialistas más recordadas, pese a la controversia generada ese año por incluir solo a una artista de origen brasileño.

Este himno siguió la línea marcada por Shakira en el Mundial anterior, al mantener el espíritu de unión. Además, fue acompañado por otro tema destacado de esa edición: “La La La”, de la misma artista.

La Copa de la Vida

Ricky Martin y su ritmo conquistaron el Mundial en 1998, cuando Francia fue sede del torneo, gracias a “La Copa de la Vida”, canción que representaba la competitividad entre países y la búsqueda de la victoria de forma sana.

Este tema se popularizó tanto que alcanzó el puesto 2 en la lista Hot Latin Songs de Billboard y se interpretó en la final del torneo y en la ceremonia de los premios Grammy de 1999.

The Time of Our Lives

Il Divo y Toni Braxton marcaron también el 2006 con una de las canciones más representativas del Mundial, al presentar “The Time of Our Lives” en la edición celebrada en Alemania.

Ese año, los organizadores apostaron por una balada centrada en la pasión y el sentimiento de unión, más que en la competencia. Este enfoque marcó una diferencia respecto de otras canciones mundialistas.

Un’estate italiana

En la década de 1990, Edoardo Bennato y Gianna Nannini interpretaron la canción del Mundial celebrado en Italia, la cual tuvo gran aceptación por su estilo característico del país anfitrión. Agencia EFE destaca que este himno se convirtió en una canción de culto en países como Argentina e incluso alcanzó posiciones altas en países de habla inglesa, donde se utilizó durante años en emisiones y publicidad relacionada con eventos deportivos.

El rock del Mundial

Una de las canciones más importantes para la FIFA es la de Los Ramblers, quienes en 1962 pusieron por primera vez banda sonora al campeonato en el Mundial de Chile. Esta canción, de estilo “rock and roll”, exalta la fiesta del fútbol.

Copa Mundial 2026

Para el 2026, Canadá, Estados Unidos y México serán los anfitriones del torneo, celebración que ya ha empezado a generar algunas canciones que evocan el ambiente futbolístico.

Entre ellas figuran “Lighter”, interpretada por Jelly Roll y Carín León; “Por Ella”, de Belinda y Los Ángeles Azules; y “Echo”, de Daddy Yankee y Senshee, quienes han lanzado temas inspirados en esta celebración.

Pese a ello, la FIFA no ha presentado oficialmente cuál será la canción o himno oficial para esta celebración.