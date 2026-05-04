Escenario
“El diablo viste a la moda 2”: Anne Hathaway revela cuál era su vestuario favorito y por qué no apareció en la película
La actriz Anne Hathaway reveló cuál sería su vestuario favorito en la segunda entrega de El diablo viste a la moda, un look que finalmente no formó parte del producto estrenado en cines.
LONDON (United Kingdom), 22/04/2026.- US actor and cast member Anne Hathaway attends the European premiere of 'The Devil Wears Prada 2' at Cineworld Leicester Square & Vue West End in London, Britain, 22 April 2026. The film will be released in cinemas on 01 May 2026. (Cine, Reino Unido, Londres) EFE/EPA/TOLGA AKMEN
El diablo viste a la moda 2 se ha convertido en un fenómeno en el cine, al alcanzar récords de taquilla en su primer fin de semana. La saga, que ha sido una de las más esperadas por el público, se adentra en la revista Runway, pero esta vez lleva a sus protagonistas en la búsqueda de salvar su reputación y su continuidad.
La película atrae de vuelta a Andy Sachs (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Emily Blunt), quienes cambian los roles en su interacción: pasan de empleadas a empleadoras y empresarias.
Sin duda, Anne Hathaway ha sido uno de los iconos de esta película, quien esta vez llega como una periodista reconocida que vuelve a Runway con el propósito de salvarla de los rumores y se adentra de nuevo en el drama de su ex trabajo de la mano de Miranda Priestly.
El rodaje regaló en internet momentos únicos, donde se veía a Anne Hathaway en el papel de Andy, mostrando parte de los estilos que usaría. Uno de ellos —reveló— sería de sus favoritos, pero no fue elegido para la versión final.
Fue durante la premier de El diablo viste a la moda 2 donde la actriz reveló que su vestuario favorito fue cortado en edición. Medios internacionales como Infobae destacan que el vestuario sería una blusa de Phoebe Philo.
Confesó que este elemento de vestuario era uno de sus favoritos, aunque resaltó que se sorprendió al saber que fue retirado del metraje, información que fue confirmada por el director David Frankel.
En su explicación, Hathaway recalcó: "No sé, era una prenda, más que nada", al hacer referencia a que era un atuendo más, pero que a ella le gustaba mucho.
Anne Hathaway wears a t shirt train top in white jersey by Phoebe Philo— The Fashion Foward Files (@FashFwrdFiles) July 25, 2025
-#phoebephilo #annehathaway pic.twitter.com/zeDV5B07Fd
Medios internacionales recopilan el pensamiento de Anne Hathaway sobre su vestuario y destacan que fue una suerte que los fotógrafos la retrataran durante el rodaje de la película en el 2025.
Medios como ¡Hola! destacan que cada estilo de Andy buscaba mostrar la evolución de su personaje durante el aprendizaje; además, dicha silueta equilibra perfectamente comodidad y elegancia, señala el medio.
@thehook Anne Hathaway reveals her favourite outfit from #TheDevilWearsPrada2 got cut from the film and praises interviewer for dressing up as her character Andy Sachs 😱👠 #annehathaway #thedevilwearsprada #interview #mirandapriestly @20th Century Studios @Disney UK @Remy | Film & TV Interviews 🎬 ♬ original sound - The Hook