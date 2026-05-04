“El diablo viste a la moda 2”: Anne Hathaway revela cuál era su vestuario favorito y por qué no apareció en la película

El diablo viste a la moda 2 se ha convertido en un fenómeno en el cine, al alcanzar récords de taquilla en su primer fin de semana. La saga, que ha sido una de las más esperadas por el público, se adentra en la revista Runway, pero esta vez lleva a sus protagonistas en la búsqueda de salvar su reputación y su continuidad.

La película atrae de vuelta a Andy Sachs (Anne Hathaway), Miranda Priestly (Meryl Streep) y Emily Charlton (Emily Blunt), quienes cambian los roles en su interacción: pasan de empleadas a empleadoras y empresarias.

Sin duda, Anne Hathaway ha sido uno de los iconos de esta película, quien esta vez llega como una periodista reconocida que vuelve a Runway con el propósito de salvarla de los rumores y se adentra de nuevo en el drama de su ex trabajo de la mano de Miranda Priestly.

El rodaje regaló en internet momentos únicos, donde se veía a Anne Hathaway en el papel de Andy, mostrando parte de los estilos que usaría. Uno de ellos —reveló— sería de sus favoritos, pero no fue elegido para la versión final.

Fue durante la premier de El diablo viste a la moda 2 donde la actriz reveló que su vestuario favorito fue cortado en edición. Medios internacionales como Infobae destacan que el vestuario sería una blusa de Phoebe Philo.

Confesó que este elemento de vestuario era uno de sus favoritos, aunque resaltó que se sorprendió al saber que fue retirado del metraje, información que fue confirmada por el director David Frankel.

En su explicación, Hathaway recalcó: "No sé, era una prenda, más que nada", al hacer referencia a que era un atuendo más, pero que a ella le gustaba mucho.

Anne Hathaway wears a t shirt train top in white jersey by Phoebe Philo

-#phoebephilo #annehathaway pic.twitter.com/zeDV5B07Fd — The Fashion Foward Files (@FashFwrdFiles) July 25, 2025

Medios internacionales recopilan el pensamiento de Anne Hathaway sobre su vestuario y destacan que fue una suerte que los fotógrafos la retrataran durante el rodaje de la película en el 2025.

Medios como ¡Hola! destacan que cada estilo de Andy buscaba mostrar la evolución de su personaje durante el aprendizaje; además, dicha silueta equilibra perfectamente comodidad y elegancia, señala el medio.