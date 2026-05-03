¿Habrá tercera parte de “El diablo viste a la moda”? Esto dicen sus protagonistas

Meryl Streep, Anne Hathaway y Emily Blunt hablan sobre la posibilidad de una tercera película de El diablo viste a la moda, y mencionan algunos pormenores antes de tomar esta decisión.

Streep, por ejemplo, dijo que para ella lo más importante antes de una nueva película es “el guion”. Blunt coincidió: “Un buen guion. Todo depende del guion”. Mientras, Hathaway dijo: “Y luego, todos tienen que decir que sí”.

Otro punto para Blunt es que “tiene que estar el cuarteto central”, en referencia a las tres actrices y al actor Stanley Tucci, cuñado de Blunt en la vida real por estar casado con su hermana Felicity Blunt, según Infobae. Streep, en tono de broma, agregó: “tienen que estar vivos”.

La esperada secuela de El diablo viste a la moda llegó con una mezcla de glamour, lujo, buenas interpretaciones —especialmente de Meryl Streep— y una crítica, o más bien un retrato, del declive de las revistas en papel.

Sin embargo, las críticas de los medios especializados no han favorecido la secuela de un filme que supuso una sorpresa y una bocanada de aire fresco en el 2006 y que, veinte años después, reutiliza los mismos elementos de entonces, lo que elimina el factor novedoso.

Es una secuela “entretenida, aunque decepciona por el romance desconcertantemente aburrido y sin química de Andy con un magnate inmobiliario australiano (un papel insípido para Patrick Brammall)”, afirma el diario The Guardian.

Mientras, Variety asegura que todo lo que hace el filme es ser un producto para los seguidores de la primera entrega. Pero agrega: “es difícil imaginar que esta película alcance el estatus de entretenimiento reconfortante de su predecesora”.

Streep retoma el papel de Miranda Priestly, editora jefe de Runway, personaje inspirado en la periodista de moda Anna Wintour, responsable de Vogue.

