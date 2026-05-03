De Anitta a Ivette Sangalo: los invitados de Shakira en Copacabana

El público brasileño se rindió este sábado ante Shakira , quien, además de interpretar sus clásicos y nuevos éxitos, cantó junto con figuras icónicas de Brasil en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, en medio de varios discursos en portugués.

Anitta fue la primera sorpresa. Apareció hacia la mitad del megaconcierto para interpretar “Choka Choka”, tema recientemente lanzado por ambas artistas, con el que hicieron vibrar al público.

Aunque era un secreto a voces, la presencia de la brasileña se confirmó cuando apareció en la pasarela con un traje tan brillante como el de Shakira, a quien llamó “rainha” (reina) al saludarla.

El segundo invitado, Caetano Veloso, interpretó junto con la colombiana O leãozinho, uno de los clásicos del brasileño, con el que evocaron la ternura de las canciones infantiles.

El cantautor fue uno de los primeros artistas que Shakira descubrió al llegar a Brasil a los 18 años, cuando realizó sus primeras giras en ese país.

“Qué honor”, dijo la colombiana.

Como si fuera poco, María Bethânia, hermana de Caetano y otra de las grandes figuras de la música en ese país, subió al escenario para cantar con la barranquillera “O que é, o que é”, una canción de Gonzaguinha que exalta la vida, acompañada del batuque de una batería de samba.

Caetano, guitarrista y cantautor de 83 años, y María Bethânia, cantante, guitarrista y compositora de 79 años, no fueron los últimos invitados.

La ronda terminó con Ivete Sangalo, con quien la colombiana cantó “Um país tropical”, tema que ya habían interpretado juntas en el 2011, en Rock in Rio.

El concierto de Shakira este sábado, con un estimado de dos millones de asistentes, es la presentación más grande de su carrera y la primera de esta magnitud de una artista latina.