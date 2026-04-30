Shakira en Copacabana 2026: cifras superarían conciertos de Madonna y Lady Gaga

Los brasileños esperan con ansias el concierto gratuito que Shakira ofrecerá este sábado 2 de mayo del 2026 en la playa de Copacabana, en Río de Janeiro, el cual podría generar un gran impacto económico en la región.

Fuentes oficiales citadas por EFE proyectan cifras récord en turismo, transporte y ocupación hotelera, con un flujo de visitantes que puede superar al registrado en conciertos anteriores, como el de Madonna (2024) y el de Lady Gaga (2025).

Según el alcalde de Río de Janeiro, Eduardo Cavalieri, el espectáculo de la cantante colombiana generará ingresos en la economía de la ciudad por 800 millones de reales (unos 160 millones de dólares), lo que supone 40 veces el valor invertido por la municipalidad.

"Los cálculos son los mejores posibles: récord en el aeropuerto internacional de Galeão, en la terminal de autobuses y en la llegada de turistas extranjeros", señaló.

Las autoridades hicieron un recuento del impacto económico que tuvieron los dos últimos conciertos en la localidad —Madonna y Lady Gaga— y han expresado que la cifra proyectada para el de Shakira podría superarlos.

En el 2024, el concierto de Madonna generó 469 millones de reales (95.7 millones de dólares al cambio actual), mientras que en el 2025 el de Lady Gaga dejó 592 millones de reales (unos 120 millones de dólares).

El alcalde destacó que los grandes eventos impulsados por el municipio han convertido a Río en un epicentro de espectáculos masivos y han multiplicado la inversión pública que los ha llevado a cabo.

Para el concierto de Shakira, la municipalidad ha invertido unos 20 millones de reales (4 millones de dólares); sin embargo, prevén que el retorno sea 40 veces mayor para la economía local, gracias al impulso de la hotelería, la gastronomía y el comercio.

Las autoridades esperan a unos 2 millones de asistentes (Madonna tuvo 1.6 millones y Lady Gaga, 2.1 millones), de los cuales 278,000 serán turistas nacionales, 32,000 extranjeros y 1.7 millones residentes de Río y de su área metropolitana, que gastarán alrededor de 776.2 millones de reales (unos 158.4 millones de dólares).

Los gastos diarios promedio proyectados son de unos 111 dólares para turistas brasileños (por tres días), 128 dólares para extranjeros (por cuatro días) y 29 dólares para el público local.

Con información de EFE.