El vestuario de Madonna usado en Coachella desaparece y ofrece recompensa

La leyenda del pop Madonna ofrece desde este lunes una recompensa para recuperar el icónico atuendo que lució este fin de semana en su sorpresiva aparición en el festival Coachella como artista invitada de Sabrina Carpenter.

El Festival de Música y Artes de Coachella se llevó a cabo en dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. La segunda semana del festival Coachella también destacó por otras apariciones sorpresa. Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, que interpretaron juntas Vogue y Like a Prayer.

En Like a Prayer es importante recodar que se publicó en 1989, una canción que hablaba de religión y sexo, y un vídeo musical que encendió a sus seguidores, así como la reacción del Papa Juan Pablo II.



"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.



En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006. "No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó.

En el Instagram Madonna denunció la pérdida del vestuario que lució en el Festival de Coachela. (Foto Prensa Libre: IG Madonna)



La cantante, conocida por éxitos como 'Hung Up', hizo un llamado para que cualquier persona que conozca su paradero se ponga en contacto con su equipo. "Ofrezco una recompensa por su devolución", sentenció.



La cantante apareció el viernes por la noche junto a Carpenter luciendo un vestuario completamente morado compuesto de un corsé con chaquetilla, guantes, medias y botas.

Otra de las imágenes que Madonna mostró del vestuario. (Foto Prensa Libre: IG Madonna)



Su participación en uno de los festivales de música más importantes, en el que interpretó a dúo Vogue y Like a Prayer, así como una canción que aparentemente pertenece al nuevo álbum de Madonna, coincidió con el anuncio, el pasado miércoles, de su nuevo disco, Confessions on a Dance Floor. Part II, que saldrá el 3 de julio.



Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".