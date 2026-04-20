El vestuario de Madonna usado en Coachella desaparece y ofrece recompensa

Escenario

El vestuario de Madonna usado en Coachella desaparece y ofrece recompensa

La cantante Madonna ofreció una recompensa tras reportar la desaparición de las prendas que usó en Coachella, consideradas parte de su historia artística.

y

|

time-clock

NEW YORK (United States), 05/05/2025.- Madonna poses on the red carpet for the 2025 Met Gala, the annual benefit for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute, in New York, New York, USA, 05 May 2025. The event coincides with the Met Costume Institute's spring 2025 exhibition Superfine: Tailoring Black Style which will be on view from 10 May 2025 through 26 October 2025. (Nueva York) EFE/EPA/JUSTIN LANE

En el Festival Coachella Madonna perdió su verstuario y está ofreciendo recompensa. (Foto Prensa Libre: EFE)

La leyenda del pop Madonna ofrece desde este lunes una recompensa para recuperar el icónico atuendo que lució este fin de semana en su sorpresiva aparición en el festival Coachella como artista invitada de Sabrina Carpenter.

El Festival de Música y Artes de Coachella se llevó a cabo en dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. La segunda semana del festival Coachella también destacó por otras apariciones sorpresa. Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, que interpretaron juntas Vogue y Like a Prayer.

En Like a Prayer es importante recodar que se publicó en 1989, una canción que hablaba de religión y sexo, y un vídeo musical que encendió a sus seguidores, así como la reacción del Papa Juan Pablo II.


"Este momento tan significativo fue diferente hasta que descubrí que las prendas retro que usé habían desaparecido: mi vestuario, que fue rescatado de mis archivos personales; la chaqueta, el corsé, el vestido y todas las demás prendas", denunció la artista en su cuenta oficial de Instagram.

LECTURAS RELACIONADAS

TOPSHOT - US singer songwriter Madonna arrives for the 2025 Met Gala at the Metropolitan Museum of Art on May 5, 2025, in New York. The Gala raises money for the Metropolitan Museum of Art's Costume Institute. The 2025 Met Gala is themed "Tailored for You," aligning with the Costume Institutes exhibition, "Superfine: Tailoring Black Style," set to open to the public on May 10. (Photo by Angela WEISS / AFP)

Madonna revive “Like a Prayer” junto a Sabrina Carpenter en Coachella

chevron-right

Stranger Things: De Madonna a Metallica y otras celebridades en una playlist que todo fan de la serie debe escuchar

chevron-right


En el escenario, comentó que tanto el corsé como las botas y la chaqueta eran prendas que había recuperado de su vestuario de 2006. "No es solo ropa, es parte de mi historia. Otros artículos de archivo de la misma época también desaparecieron", agregó.

En el Instagram Madonna denunció la pérdida del vestuario que lució en el Festival de Coachela. (Foto Prensa Libre: IG Madonna)


La cantante, conocida por éxitos como 'Hung Up', hizo un llamado para que cualquier persona que conozca su paradero se ponga en contacto con su equipo. "Ofrezco una recompensa por su devolución", sentenció.


La cantante apareció el viernes por la noche junto a Carpenter luciendo un vestuario completamente morado compuesto de un corsé con chaquetilla, guantes, medias y botas.

Otra de las imágenes que Madonna mostró del vestuario. (Foto Prensa Libre: IG Madonna)


Su participación en uno de los festivales de música más importantes, en el que interpretó a dúo Vogue y Like a Prayer, así como una canción que aparentemente pertenece al nuevo álbum de Madonna, coincidió con el anuncio, el pasado miércoles, de su nuevo disco, Confessions on a Dance Floor. Part II, que saldrá el 3 de julio.


Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".

ESCRITO POR:

Ingrid Reyes

Periodista de Prensa Libre especializada en periodismo de bienestar y cultura, con 18 años de experiencia. Premio Periodista Cultural 2023 por el Seminario de Cultura Mexicana y premio ESET región centroamericana al Periodismo en Seguridad Informática 2021.

Lee más artículos de Ingrid Reyes

Redacción EFE

Lee más artículos de Redacción EFE

ARCHIVADO EN:

Coachella Madonna Tendencias entretenimiento 

PRENSA LIBRE RADIO

ACERCA DE
SUSCRIPCIÓN
CONTACTO
SÍGANOS EN
Política de privacidad Términos y condiciones Site Map RSS