Madonna revive “Like a Prayer” junto a Sabrina Carpenter en Coachella

La edición 2026 del festival de música del Festival Coachella, en California fue un momento importante en el mundo del entretenimiento.

El Festival de Música y Artes de Coachella se llevó a cabo en dos fines de semana consecutivos: del 10 al 12 de abril y del 17 al 19 de abril de 2026. La segunda semana del festival Coachella también destacó por otras apariciones sorpresa. Entre ellas, el encuentro de Madonna y Sabrina Carpenter, que interpretaron juntas Vogue y Like a Prayer.

En Like a Prayer es importante recodar que se publicó en 1989, una canción que hablaba de religión y sexo, y un vídeo musical que encendió a sus seguidores, así como la reacción del Papa Juan Pablo II.

"Like a Prayer es sobre la influencia del catolicismo en mi vida y la pasión que provoca en mí"»", dijo Madonna, que de adolescente quiso ser monja y se identificaba con María Magdalena, recuerda El País. En el escenario se observa a las cantantes de rodillas cantando esta polémica canción.

Madonna anunció recientemente que lanzará el próximo 3 de julio su nuevo y esperado álbum, Confessions on a Dance Floor. Part II, continuación de su disco del 2005 y que supone su regreso a Warner y a la música de "pista de baile".

El pasado septiembre, la artista ya anunció que grabaría este álbum con Warner, la discográfica que la convirtió en una de las grandes divas del pop.

A Madonna (1983) le siguieron Like a Virgin (1984), True Blue (1986), Like a Prayer (1989), Erotica (1992), Bedtime Stories (1994), Ray of Light (1998), Music (2000), American Life (2003) y Confessions on a Dance Floor (2005), en una colaboración de la cantante con Warner que se prolongó hasta Hard Candy (2008).

Casi veinte años después, Madonna vuelve a grabar con Warner, con el que lanzará este nuevo álbum, del que ya dijo que es un "regreso a la pista de baile".

Ya en octubre del 2024, Madonna volvió a entrar en un estudio de grabación en Londres con el productor británico Stuart Price, quien fue el director musical de su última gira, el Celebration Tour (2023-2024), y que produjo el primer Confessions on a Dance Floor.

El Celebration Tour supuso el reencuentro de ambos artistas y su buen resultado llevó a Madonna a continuar la colaboración. "London Calling… Back in the studio with Stuart Price" ("Llamando a Londres… De regreso en el estudio con Stuart Price") fue el mensaje en redes de la cantante.

En diciembre confirmó que estaba grabando nueva música y en ese momento apuntó al 2025 como la fecha para lanzar nuevos temas.

En septiembre llegó la confirmación de este nuevo disco con Warner, algo que se esperaba desde que en el 2020 abandonó Interscope, con la que lanzó MDNA (2012), Rebel Heart (2015) y Madame X (2019).

Con información de EFE