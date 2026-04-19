Coachella 2026 gratis desde Guatemala: cómo ver la transmisión

Coachella 2026 llega a su fin. Este domingo 19 de abril es el cierre del evento, que se celebra desde hace más de 30 años en Indio, California, y que reúne a artistas internacionales.

Con presentaciones que van desde el pop y la música electrónica hasta el rock clásico y otras propuestas musicales, los espectáculos se celebran de forma simultánea en distintos escenarios.

Sin embargo, también pueden verse en directo y de forma gratuita a través de la transmisión oficial que realiza Coachella en YouTube. Incluso puede descargarse la aplicación Coachella Livestream en dispositivos iOS y Android.

Con su presentación del domingo 12 de abril del 2026, la artista colombiana Karol G se convirtió en la primera latina en encabezar el Festival de Coachella y, para este domingo 19 de abril, será la encargada de cerrarlo en el escenario principal, el Coachella Stage.

Para este último día también están programadas las presentaciones de otros artistas, como Iggy Pop, Foster the People, Major Lazer y The Rapture, quienes participarán en diferentes horarios.

Conozca los artistas programados para este domingo 19 de abril y los distintos horarios (hora de Guatemala) en que se presentarán, ordenados del último al primero, para conocer los cierres de cada escenario:

Coachella Stage

Karol G: 22.55 horas

Young Thug: 20.50 horas

Major Lazer: 19.10 horas

Wet Leg: 17.45 horas

Tijuana Panthers: 16.40 horas

Gabe Real: 15.45 horas

Outdoor Theatre

Bigbang: 23.30 horas

Laufey: 21.40 horas

Foster the People: 19.45 horas

Clipse: 18.15 horas

Gigi Perez: 17.00 horas

Juicewon: 16.00 horas

Sonora

French Police: 22.10 horas

Drain: 21.00 horas

Røz: 19.40 horas

Los Retros: 18.30 horas

Jane Remover: 17.20 horas

Model/Actriz: 16.10 horas

Glitterer: 15.00 horas

Panda & Chok: 14.00 horas

Gobi

The Rapture: 22.05 horas

Tomora: 20.45 horas

Black Flag: 19.30 horas

Oklou: 18.15 horas

Cobrah: 17.05 horas

The Chats: 16.00 horas

Flowerovlove: 15.05 horas

Mojave

FKA twigs: 21.45 horas

Iggy Pop: 20.10 horas

Suicidal Tendencies: 18.35 horas

Little Simz: 17.25 horas

Samia: 16.15 horas

Wyldeflower: 15.30 horas

Sahara

Kaskade: 23.45 horas

Subtronics: 22.05 horas

Mochakk: 22.25 horas

Duke Dumont: 21.10 horas

Bunt: 19.45 horas

Girl Math (Vnssa X Nala): 18.35 horas

Loboman: 17.30 horas

Yuma

Green Velvet x Aybbo: 21.00 horas

WhoMadeWho: 21.30 horas

Röyksopp: 20.00 horas

Carlita x Josh Baker: 18.30 horas

Mëstiza: 17.15 horas

&Friends: 16.00 horas

Azzecca: 15.00 horas

Le Yora: 14.00 horas

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