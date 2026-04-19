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Coachella 2026 gratis desde Guatemala: cómo ver la transmisión
Este domingo 19 de abril es el cierre del Festival Coachella 2026. Entérese de dónde verlo de forma gratuita.
La cantante colombiana Karol G será la encargada de cerrar el Festival Coachella 2026, este domingo 19 de abril. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)
Coachella 2026 llega a su fin. Este domingo 19 de abril es el cierre del evento, que se celebra desde hace más de 30 años en Indio, California, y que reúne a artistas internacionales.
Con presentaciones que van desde el pop y la música electrónica hasta el rock clásico y otras propuestas musicales, los espectáculos se celebran de forma simultánea en distintos escenarios.
Sin embargo, también pueden verse en directo y de forma gratuita a través de la transmisión oficial que realiza Coachella en YouTube. Incluso puede descargarse la aplicación Coachella Livestream en dispositivos iOS y Android.
Con su presentación del domingo 12 de abril del 2026, la artista colombiana Karol G se convirtió en la primera latina en encabezar el Festival de Coachella y, para este domingo 19 de abril, será la encargada de cerrarlo en el escenario principal, el Coachella Stage.
Para este último día también están programadas las presentaciones de otros artistas, como Iggy Pop, Foster the People, Major Lazer y The Rapture, quienes participarán en diferentes horarios.
Conozca los artistas programados para este domingo 19 de abril y los distintos horarios (hora de Guatemala) en que se presentarán, ordenados del último al primero, para conocer los cierres de cada escenario:
Coachella Stage
- Karol G: 22.55 horas
- Young Thug: 20.50 horas
- Major Lazer: 19.10 horas
- Wet Leg: 17.45 horas
- Tijuana Panthers: 16.40 horas
- Gabe Real: 15.45 horas
Outdoor Theatre
- Bigbang: 23.30 horas
- Laufey: 21.40 horas
- Foster the People: 19.45 horas
- Clipse: 18.15 horas
- Gigi Perez: 17.00 horas
- Juicewon: 16.00 horas
Sonora
- French Police: 22.10 horas
- Drain: 21.00 horas
- Røz: 19.40 horas
- Los Retros: 18.30 horas
- Jane Remover: 17.20 horas
- Model/Actriz: 16.10 horas
- Glitterer: 15.00 horas
- Panda & Chok: 14.00 horas
Gobi
- The Rapture: 22.05 horas
- Tomora: 20.45 horas
- Black Flag: 19.30 horas
- Oklou: 18.15 horas
- Cobrah: 17.05 horas
- The Chats: 16.00 horas
- Flowerovlove: 15.05 horas
Mojave
- FKA twigs: 21.45 horas
- Iggy Pop: 20.10 horas
- Suicidal Tendencies: 18.35 horas
- Little Simz: 17.25 horas
- Samia: 16.15 horas
- Wyldeflower: 15.30 horas
Sahara
- Kaskade: 23.45 horas
- Subtronics: 22.05 horas
- Mochakk: 22.25 horas
- Duke Dumont: 21.10 horas
- Bunt: 19.45 horas
- Girl Math (Vnssa X Nala): 18.35 horas
- Loboman: 17.30 horas
Yuma
- Green Velvet x Aybbo: 21.00 horas
- WhoMadeWho: 21.30 horas
- Röyksopp: 20.00 horas
- Carlita x Josh Baker: 18.30 horas
- Mëstiza: 17.15 horas
- &Friends: 16.00 horas
- Azzecca: 15.00 horas
- Le Yora: 14.00 horas
Quasar
- Fatboy Slim: 21.00 horas
- Joy (Anonymous): 19.00 horas
- Jazzy: 17.00 horas