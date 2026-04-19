Coachella 2026 gratis desde Guatemala: cómo ver la transmisión

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Coachella 2026 gratis desde Guatemala: cómo ver la transmisión

Este domingo 19 de abril es el cierre del Festival Coachella 2026. Entérese de dónde verlo de forma gratuita.

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Coachella 2026 gratis desde Guatemala: cómo ver la transmisión

La cantante colombiana Karol G será la encargada de cerrar el Festival Coachella 2026, este domingo 19 de abril. (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL / AFP)

Coachella 2026 llega a su fin. Este domingo 19 de abril es el cierre del evento, que se celebra desde hace más de 30 años en Indio, California, y que reúne a artistas internacionales.

Con presentaciones que van desde el pop y la música electrónica hasta el rock clásico y otras propuestas musicales, los espectáculos se celebran de forma simultánea en distintos escenarios.

Sin embargo, también pueden verse en directo y de forma gratuita a través de la transmisión oficial que realiza Coachella en YouTube. Incluso puede descargarse la aplicación Coachella Livestream en dispositivos iOS y Android.

Con su presentación del domingo 12 de abril del 2026, la artista colombiana Karol G se convirtió en la primera latina en encabezar el Festival de Coachella y, para este domingo 19 de abril, será la encargada de cerrarlo en el escenario principal, el Coachella Stage.

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Para este último día también están programadas las presentaciones de otros artistas, como Iggy Pop, Foster the People, Major Lazer y The Rapture, quienes participarán en diferentes horarios.

Conozca los artistas programados para este domingo 19 de abril y los distintos horarios (hora de Guatemala) en que se presentarán, ordenados del último al primero, para conocer los cierres de cada escenario:

Coachella Stage

  • Karol G: 22.55 horas
  • Young Thug: 20.50 horas
  • Major Lazer: 19.10 horas
  • Wet Leg: 17.45 horas
  • Tijuana Panthers: 16.40 horas
  • Gabe Real: 15.45 horas

Outdoor Theatre

  • Bigbang: 23.30 horas
  • Laufey: 21.40 horas
  • Foster the People: 19.45 horas
  • Clipse: 18.15 horas
  • Gigi Perez: 17.00 horas
  • Juicewon: 16.00 horas

Sonora

  • French Police: 22.10 horas
  • Drain: 21.00 horas
  • Røz: 19.40 horas
  • Los Retros: 18.30 horas
  • Jane Remover: 17.20 horas
  • Model/Actriz: 16.10 horas
  • Glitterer: 15.00 horas
  • Panda & Chok: 14.00 horas

Gobi

  • The Rapture: 22.05 horas
  • Tomora: 20.45 horas
  • Black Flag: 19.30 horas
  • Oklou: 18.15 horas
  • Cobrah: 17.05 horas
  • The Chats: 16.00 horas
  • Flowerovlove: 15.05 horas

Mojave

  • FKA twigs: 21.45 horas
  • Iggy Pop: 20.10 horas
  • Suicidal Tendencies: 18.35 horas
  • Little Simz: 17.25 horas
  • Samia: 16.15 horas
  • Wyldeflower: 15.30 horas

Sahara

  • Kaskade: 23.45 horas
  • Subtronics: 22.05 horas
  • Mochakk: 22.25 horas
  • Duke Dumont: 21.10 horas
  • Bunt: 19.45 horas
  • Girl Math (Vnssa X Nala): 18.35 horas
  • Loboman: 17.30 horas

Yuma

  • Green Velvet x Aybbo: 21.00 horas
  • WhoMadeWho: 21.30 horas
  • Röyksopp: 20.00 horas
  • Carlita x Josh Baker: 18.30 horas
  • Mëstiza: 17.15 horas
  • &Friends: 16.00 horas
  • Azzecca: 15.00 horas
  • Le Yora: 14.00 horas

Quasar

  • Fatboy Slim: 21.00 horas
  • Joy (Anonymous): 19.00 horas
  • Jazzy: 17.00 horas

ESCRITO POR:

Delia Franco

Periodista de Prensa Libre para el área de bienestar, cultura y tendencias. Con 10 años de experiencia en periodismo escrito y televisivo.

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