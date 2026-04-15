Justin Bieber bate récord en Coachella: posiciona 21 canciones en el Top 200 Global de Spotify tras su presentación

En una presentación en la que hizo un recorrido por sus éxitos y su trayectoria, el cantante canadiense Justin Bieber creó impacto en Coachella, donde recordó su inicio en YouTube y su evolución en SWAG y SWAG II. Su actuación, que dividió al público, influyó en sus escuchas en Spotify, donde elevó sus reproducciones.

Durante su presentación, Bieber llevó al público a un recorrido por el recuerdo al interpretar canciones como Baby, Favorite Girl y Sorry, así como éxitos más recientes como All I Can Take, con la que inició parte del espectáculo.

Bieber, quien se tomó un descanso de los escenarios, regresó en el 2026 con una nueva perspectiva, pues apeló a la nostalgia de su carrera. Con un único accesorio —su laptop—, se adentró en un escenario minimalista, donde presentó en YouTube algunos de sus momentos más virales, así como cortes y canciones que marcaron su inicio.

Luego de su presentación en Coachella 2026, el canadiense posicionó 21 canciones en el Top 200 Global de Spotify, lo que representa un hito, al ser el artista con mayor cantidad lograda tras su actuación en el festival, según destacó Variety.

La interpretación se sumergió en sus primeros minutos en el denominado “swagverso” y avanzó con temas como Beauty and a Beat. Además, Justin Bieber logró el número 1 en la lista Global Top Artist de Spotify.

Tras este proceso, Bieber superó los 77 millones de reproducciones en un solo día, según resaltó Variety. Este alcance mezcla éxitos clásicos y recientes. Según la lista, Bieber posicionó canciones como:

Beauty and a Beat (puesto 3)

Baby (puesto 12)

Daisies (puesto 16)

Las canciones de Bieber no solo aumentaron en reproducciones en Spotify, sino también en plataformas como Apple Music, donde en un solo día subió un 80% el alcance de reproducción.

Durante su presentación, Bieber también interactuó con su público en un en vivo de YouTube, donde recibía peticiones. Se conoce que Bieber volverá a presentarse en Coachella este fin de semana, al igual que Karol G. Mientras tanto, artistas como Sabrina Carpenter se consolidaron con una de las mejores presentaciones de la edición.