“Qué bueno que tiene Youtube Premium”: la reacción de Katy Perry al concierto de Justin Bieber en Coachella

El reciente concierto del cantante canadiense Justin Bieber en el festival de Coachella causó muchas reacciones, sobre todo por su presentación ante los miles de aficionados que llegaron a escuchar sus canciones más populares.

La presentación, que se llevó a cabo el pasado 12 de abril, apuntaba a ser uno de los momentos más icónicos del festival, pero terminó con numerosas críticas y acusaciones contra el cantante por presuntamente utilizar grabaciones ya hechas de sus canciones.

Sobre un escenario simple y vestido con una sudadera de color rosa, Justin Bieber hizo un repaso de varias de sus canciones, que inició con "All I Can Take". El cantante no se presentaba en directo desde su gira Justice World Tour en el 2022.

Algunas de las críticas que recibió el concierto de Justin Bieber fueron que habría excedido el uso de bases pregrabadas, al punto de que su voz parecía solaparse con los videoclips de sus temas.

Muchos de los comentarios en contra de Bieber fueron que habría utilizado la aplicación de videos YouTube para poner sus canciones y cantar encima de ellas.

Katy Perry jokes during Justin Bieber’s Coachella set:



“Thank god he has [YouTube Premium], I don’t wanna see no ads.” pic.twitter.com/FKsp5gtQEz — Pop Base (@PopBase) April 12, 2026

Incluso se hizo viral un video en redes sociales en donde se observa cómo Bieber empieza a utilizar la aplicación de YouTube para buscar sus canciones.

Esto generó numerosas reacciones negativas hacia el cantante, entre ellas las declaraciones de la cantante Katy Perry, quien dijo, en tono de broma, que se alegraba de que el cantante canadiense tenga YouTube Premium, opción que elimina los anuncios durante la reproducción de videos.

🔥🚨STOLEN NEWS: Justin Bieber is being accused of throwing ‘one of the worst Coachella performances in human history’ as fans complained that he sat behind a laptop during the show which he made $10 million for. pic.twitter.com/3QhbXg6JB4 — Dom Lucre | Stealer of Narratives (@dom_lucre) April 13, 2026

"Gracias a Dios que tiene YouTube Premium, no quiero ver ningún anuncio durante su concierto", dijo Perry cuando fue grabada en video durante el concierto.

A su vez, el video en donde Bieber utilizaba YouTube en plena presentación sirvió para que los usuarios crearan montajes en donde veía videos divertidos o virales.

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