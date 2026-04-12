Justin Bieber conquista Coachella con un repaso a su carrera musical que emociona a sus seguidores

Recordando su canción Baby, que lo lanzó al estrellato, así como éxitos como Favorite Girl o temas más recientes como All I Can Take, el cantante canadiense Justin Bieber, de 32 años, se presentó en el Festival de Coachella 2026 con un homenaje a su trayectoria musical.

El cantante ha sido uno de los favoritos del festival y su participación en Coachella ha sido habitual, destaca Billboard, ya que en la edición del 2024 apareció como invitado junto a Tems y Wizkid, y en el 2019 se unió a Ariana Grande para interpretar Sorry. En esta ocasión, el canadiense hizo un repaso nostálgico de su carrera y llevó al público a sus inicios en internet.

Al ingresar al escenario, Bieber inició con All I Can Take y, con el paso del tiempo, se introdujo en sus álbumes más recientes, SWAG y SWAG II. Con su presentación, destaca Billboard, el cantante logró que un campo de polo se convirtiera en un espacio de reunión entre amigos.

Con un único accesorio —su laptop—, Bieber se adentró en un escenario de estilo minimalista. El cantante narró los altibajos de su vida, retratados en sus últimos álbumes.

En su presentación, Bieber se adentró durante los primeros 50 minutos en lo que Billboard denomina el “swagverso”, donde destacaron interpretaciones como Speed Demon, seguido de Go Baby, dedicada a su esposa Hailey Bieber.

En un espacio íntimo de su vida, también resonó Walking Away, un reflejo del compromiso con su familia y de permanecer en ella. Su interpretación también llevó al público a un momento acústico, al interpretar junto a Carter Lang y Dylan Wiggins Glory Voice Memo, así como Everything Hallelujah.

Esta interpretación destacó cuando Bieber incluyó el nuevo verso: “Coachella, hallelujah”, donde expresó: “Hailey, baby, aleluya / Baby Jack, aleluya”. Se conoce que Bieber habría recibido peticiones de sus seguidores a través de una transmisión en vivo en YouTube.

Seguido a ello, el propio Bieber indicó al público que los llevaría por un viaje, en el que comenzó a interactuar con su computadora y, en una especie de karaoke, proyectó momentos irónicos de su vida, así como sus éxitos iniciales.

Con fragmentos de canciones como Baby, que lo catapultó al estrellato, seguido de Favorite Girl, el canadiense conquistó al público de Coachella, pues al proyectar sus canciones interpretó fragmentos de su pasado, incluso reinterpretó uno de sus covers de su canal de YouTube con la canción With You, de Chris Brown.

Por su parte, Billboard calificó esta actuación como “una manera ingeniosa y auténtica de explorar su pasado”. Con dicha presentación, Bieber hizo una reivindicación que celebra al niño que fue, al mismo tiempo que expone al hombre que es hoy, agrega.