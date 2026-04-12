“Día de la Revelación”: Steven Spielberg regresa al cine con una historia sobre ovnis, vida extraterrestre y tensiones sociales

“La pregunta siempre ha sido para mí: ¿estamos solos en nuestro propio planeta? No puedo imaginar que estamos solos por ahí”, dijo el reconocido cineasta Steven Spielberg en una entrevista con Empire, al hablar de su nueva película Día de la Revelación (“Disclosure Day”), propuesta de ciencia ficción que se adentrará en los ovnis.

Con esta nueva película, Steven Spielberg destaca que Día de la Revelación representa una respuesta a parte de las preguntas que guiaron su carrera dentro de la ciencia ficción, dado que el tema de la vida extraterrestre es uno de los que le ha fascinado.

En una entrevista exclusiva con Empire, Spielberg recalcó que sus películas favoritas son aquellas que abordan problemáticas terrestres, por lo que esta temática se mezcla en su nueva producción, en la que se abordan tensiones sociales ante revelaciones como los ovnis y la vida extraterrestre.

A sus 79 años, Spielberg destaca que su nueva película abrirá nuevas perspectivas dentro de la ciencia ficción en la cultura actual, ya que vuelve a inspiraciones de su infancia, el asombro por la ciencia y los recuerdos familiares.

“Tengo siete sólidas décadas de gran interés personal en lo que está más allá de nuestra atmósfera”, dijo el cineasta a Empire, al destacar que la vida en el cosmos siempre le ha llamado la atención y ha sido parte de sus inspiraciones, así como lo que hay dentro del planeta.

Con la participación en la música de John Williams, esta película se enfoca en los fenómenos anómalos no identificados (UAP, por sus siglas en inglés), conocidos como ovnis, y en cómo la humanidad reaccionaría ante la verdad de la vida extraterrestre, mediante elementos conceptuales como los círculos de las cosechas.

Su interés por la temática de los ovnis se inspira en la divulgación de programas secretos del Pentágono, así como en videos filtrados de la Marina de Estados Unidos en los que se habla de vida extraterrestre, lo que le dio la idea de qué pasaría si su existencia se hiciera pública, lo cual analizará en Disclosure Day.

Aunque considera que a muchos les gustaría saberlo, también se cuestiona qué consecuencias podría traer a la humanidad esta verdad. A diferencia de otras producciones de Spielberg, que se trasladan al pasado o al futuro, esta nueva película se centrará en la sociedad actual.

Esta nueva propuesta cuenta con la participación de Emily Blunt, Colin Firth, Colman Domingo, Josh O’Connor y Eve Hewson, según destacan medios como Infobae. Esta pelicula se estrenara en junio de 2026 en los cines.