Verificamos por usted: ¿Qué se sabe sobre los rumores de la supuesta muerte de Angélica María?

Bajo la premisa de “Última hora”, videos en redes sociales comenzaron a propagar la noticia de la muerte de la actriz Angélica María, a los 81 años. La información, que se difundió principalmente en Facebook y TikTok, creó conmoción entre los seguidores de la actriz; sin embargo, dichas publicaciones fueron desmentidas.

Ante los rumores de su fallecimiento, medios mexicanos se dieron a la tarea de verificar la noticia. Minutos después anunciaron que se trataba de información falsa y que la llamada “Novia de México” habría sido víctima de rumores creados con base en inteligencia artificial.

Con titulares como “Alarma por la Novia de México”, los videos generaron confusión en redes sociales. Esta desinformación, destaca Infobae, busca obtener visualizaciones masivas mediante contenidos falsos.

Con reportajes de cadenas de televisión de habla hispana, esta versión fue reforzada por otros videos en los que se señalaba que Angélica María habría cancelado todos sus compromisos públicos y que no había resistido “un duro golpe”.

Uno de estos videos, difundido antes de anunciar la supuesta muerte de la actriz, indicaba que Angélica María sería trasladada a su última morada. Este hecho ha sido desmentido por medios como El Heraldo de México, que señalan que la actriz, hasta el momento, no ha cancelado sus proyectos ni su equipo de trabajo ha informado sobre complicaciones de salud.

El medio también resaltó que la “Novia de México” trabaja en su espectáculo “La Despedida”, junto a Enrique Guzmán, evento que se realizará el próximo viernes 17 de abril en Tijuana.

Luego de estos hechos, medios internacionales advierten que los videos hechos con inteligencia artificial han comenzado a generar desinformación, al crear noticias falsas, especialmente desde que Meta y X (antes Twitter) eliminaron filtros de verificación.

Ante esta decisión, las redes sociales permiten que sean los usuarios quienes determinen la veracidad de la información que reciben. En TikTok no existe una normativa clara, por lo que algunos usuarios buscan aprovechar estas noticias falsas para crecer en sus cuentas, resalta Infobae.

Hasta el momento, la actriz no ha hecho declaraciones sobre estas versiones, que también han afectado a figuras como Roger González, Edgar Vivar e incluso al actor Bruce Willis.

Se conoce que la actriz trabaja actualmente, ya que en redes sociales compartió un comercial en el que participó para promocionar la Copa Mundial de 2026. Asimismo, en una entrevista con medios mexicanos señaló que podría regresar a la pantalla chica en telenovelas.