Estreno de Euphoria 3: cuándo se estrena, capítulos y a qué hora ver la nueva temporada en Guatemala

Una de las series más exitosas de la plataforma de streaming HBO Max, Euphoria, regresa con una nueva temporada. Esta vez lleva a sus protagonistas y otros personajes a una trama más compleja, en la que se enfrentan al mundo adulto.

La serie, que llega casi cuatro años después del lanzamiento de su segunda temporada, trae de vuelta a Rue y sus amigos para enfrentar problemas más complejos. Su creador, Sam Levinson, ha destacado que esta temporada contiene una trama más oscura, con tintes de “film noir”, según recopila Infobae.

Después de dejar varias historias en el aire en el cierre de la segunda temporada, la tercera da un salto de cinco años tras la graduación de la secundaria y muestra a los personajes desplazarse por la costa oeste.

En esta nueva trama, Rue (Zendaya) se enfrenta a la vida adulta. Esta vez se encuentra junto a Faye (Chloe Cherry) en la frontera sur de Estados Unidos, donde contrabandean drogas, debido a deudas pendientes.

Nate (Jacob Elordi) se ha comprometido con Cassie y se ha convertido en promotor inmobiliario. Ambos viven en los suburbios, mientras él lidia con ella, quien se ha vuelto adicta a las redes sociales.

Según destaca Vogue, en esta temporada personajes como Jules (Hunter Schafer) se han introducido en el mundo de la pintura y han tenido que trabajar como “sugar baby”, mientras que Lexi (Maude Apatow) se ha convertido en asistente de una prolífica showrunner de Hollywood.

La red carpet de la premiere de #Euphoria me dio solo looks soñados. ¿Ustedes también aman a este cast? ❤️‍🔥 pic.twitter.com/RigSaX47D9 — HBO Max Latinoamérica (@StreamMaxLA) April 8, 2026

El estreno de la tercera temporada será el domingo 12 de abril a través de la plataforma de streaming HBO Max. Según datos de la empresa, el estreno está programado para las 19 horas en Guatemala.

Una de las sorpresas es que el primer episodio se lanzará en paralelo con la señal de HBO, que puede verse por cable. Esta temporada, que estrenará sus episodios de forma semanal, está compuesta por ocho capítulos, según destaca Clarín.

Episodios

Según se dio a conocer, los episodios se estrenarán de forma semanal. Así queda el calendario: