Muere John Nolan, actor británico reconocido por la saga de Batman y por su papel de villano en “Person of Interest”
El actor británico John Nolan, reconocido por sus actuaciones en cine, televisión y teatro, falleció a los 87 años. Participó en la saga de Batman y en la serie Person of Interest.
(Captura de pantalla: YouTube / Person of Interest,)
Consolidado como una de las figuras británicas más versátiles de la actuación, ya que participó en teatro, cine y televisión, el actor John Nolan, tío de Christopher Nolan y Jonathan Nolan, habría fallecido este 11 de abril a los 87 años.
La noticia la dio a conocer el medio británico Stratford-Upon-Avon Herald, que resaltó que el actor habría fallecido este sábado. El actor fue conocido por interpretar papeles como Douglas Fredericks en la película “Batman Begins”, en el 2005.
También participó en películas como The Dark Knight Rises, del 2012, y llegó a la televisión al interpretar al exagente del MI6 John Greer en Person of Interest, serie creada por su sobrino Jonathan Nolan.
En el anuncio de Stratford-Upon-Avon Herald se destaca que no se ha podido establecer la causa de muerte del actor. Hasta el momento, Christopher Nolan o Jonathan Nolan no se han pronunciado al respecto.
Trayectoria de John Nolan
El actor nació en Londres el 22 de mayo de 1938. Su primer acercamiento al mundo de la actuación se dio en el ámbito teatral, en el Drama Centre London, donde se formó artísticamente.
Como parte de sus inicios, John Nolan participó en producciones teatrales con una compañía irlandesa. Apareció como Romeo junto a Francesca Annis en el Richmond Theatre, según destaca Variety.
Posteriormente, John Nolan se unió a la Royal Shakespeare Company, lo que lo llevó a producciones más grandes como “Julio César” o “Las alegres comadres de Windsor”. También trabajó con el National Theatre, donde alcanzó fama como actor clásico y llegó a escenarios prestigiosos dentro y fuera de Gran Bretaña.
Rest in peace, John Nolan, Christopher Nolan’s beloved uncle. You will be greatly missed. pic.twitter.com/hUUPyBGHq6— Christopher Nolan Archives (@NolanAnalyst) April 11, 2026
Tras su reconocimiento en el teatro, Nolan dio el salto a la televisión, lo que lo llevó a ganar notoriedad por papeles en la miniserie Daniel Deronda, donde obtuvo el protagónico.
En su trayectoria, también colaboró en producciones de sus dos sobrinos. Con Christopher Nolan participó en producciones como “Batman Begins” y “Dunkerque”, mientras que con Jonathan Nolan destacó en televisión en Person of Interest, donde apareció en al menos 26 capítulos.