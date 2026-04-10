YouTube Premium sube sus precios: esto se sabe de los nuevos planes y cuándo inicia el cobro

Para los usuarios de YouTube Premium y Music, la plataforma de video anunció un incremento en los precios de todas sus suscripciones, hecho que no había ocurrido desde el 2023.

La plataforma dio a conocer en Estados Unidos esta elevación de precios el viernes 10 de abril. La compañía, según destaca Forbes, indicó que dicho aumento le permitirá “seguir ofreciendo una experiencia de alta calidad que apoye a los creadores y artistas de YouTube”.

En su búsqueda de mantener la calidad del servicio, según Forbes, el plan individual de YouTube Premium, que permite al usuario descargas sin conexión y acceso a YouTube Music, subiría a USD $15.99.

Esto representa un incremento de al menos dos dólares en la suscripción individual. En el caso del plan familiar de YouTube Premium, subió de USD $22.99 al mes a USD $26.99.

Otro de los planes que tendría esta plataforma sería el plan Premium Lite, el más económico, que no incluye YouTube Music y costaría USD $8.99.

Otro de los servicios que ofrece la plataforma es YouTube Music, que también verá un incremento de precios en Estados Unidos. Este contará con planes como el individual, que costará USD $11.99 mensuales, y el familiar, USD $18.99, según informó Infobae.

La noticia ha impactado a miles de usuarios en ese país, quienes, según la plataforma, recibirán un correo 30 días antes del inicio de la nueva suscripción, es decir, previo al próximo corte de pago.

Medios como Infobae destacan que, en el 2023, YouTube subió su suscripción individual de USD $11.99 a USD $13.99. Según ese medio, el incremento afectaría directamente a usuarios de Estados Unidos, mientras que NBC News señala que no existe información sobre si YouTube aplicará el aumento en otros países.

En redes sociales en Estados Unidos comenzó a circular información sobre supuestos anuncios de 90 segundos, lo cual la plataforma descartó. “YouTube no cuenta con un formato de anuncio de 90 segundos que no se pueda omitir. No estamos probando esta función en este momento. Estamos investigando este tema más a fondo”, destacó