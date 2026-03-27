Por qué los veredictos contra Meta y YouTube transforman la protección legal de las grandes tecnológicas

Un jurado de Los Ángeles emitió el miércoles un veredicto inusual contra los gigantes de Silicon Valley, el segundo en dos días, lo que aumenta las esperanzas de los defensores de la seguridad de que los tribunales hagan justicia por los daños que las redes sociales causan a los niños, algo que se espera desde hace tiempo.

El jurado declaró negligente a Meta, la empresa operadora de Facebook, Instagram y la plataforma de videos YouTube, y otorgó una indemnización de US$6 millones a una joven que alegó haberse vuelto adicta a los servicios de estas compañías durante su infancia. El veredicto se produjo al final de un juicio que duró un mes y que contó con el testimonio del fundador de Facebook, Mark Zuckerberg, y la mañana después de que un jurado en Nuevo México ordenara a Meta pagar US$375 millones en multas por poner en peligro a menores.

Los dos veredictos son una muestra de las fisuras en las protecciones legales que durante décadas hicieron que las empresas tecnológicas parecieran casi invulnerables, mientras los abogados acusan a las plataformas de incorporar funciones adictivas o perjudiciales en sus productos.

Hay miles de casos más pendientes de juicio, con jóvenes usuarios de internet, padres, distritos escolares y fiscales generales estatales que buscan compensación y cambios en el funcionamiento de los servicios de redes sociales. En total, las empresas se enfrentan a indemnizaciones que podrían tener consecuencias trascendentales.

Tras años de escrutinio pero escasa acción, algunos defensores afirman que los resultados señalan el comienzo de una nueva era.

Jim Steyer, director ejecutivo de Common Sense Media, afirmó que los resultados obtenidos hasta el momento demuestran que los tribunales, las legislaturas estatales y los gobiernos extranjeros se están alineando para remodelar Silicon Valley.

“Tenemos un impulso enorme”, dijo Steyer, autor de un libro publicado en 2012 sobre los peligros de Facebook. “Llevamos 15 años diciéndolo. Son plataformas adictivas”.

El equipo legal de la joven que presentó la demanda en Los Ángeles afirmó que el jurado se dejó convencer por las pruebas que demostraban cómo las empresas conocían los riesgos de su tecnología.

“Durante años, las empresas de redes sociales se han lucrado aprovechándose de los niños, ocultando al mismo tiempo sus características de diseño adictivas y peligrosas”, declararon la abogada Rachel Lanier y tres colegas en un comunicado. “El veredicto de hoy es un referéndum, de un jurado a toda una industria”.

Dado el enorme número de otros casos acumulados en los tribunales, los expertos afirman que Meta y otras empresas tecnológicas se enfrentan a posibles indemnizaciones millonarias.

“Esto es solo el comienzo”, dijo Clay Calvert, investigador sénior no residente del American Enterprise Institute, un centro de estudios. “Si en dos o tres casos más en Los Ángeles los veredictos favorecen a los demandantes menores, eso sería realmente preocupante para las plataformas de redes sociales y probablemente propiciaría acuerdos extrajudiciales”.

La mujer que presentó la demanda en Los Ángeles, identificada como KGM o Kaley, alegó haber sufrido ansiedad y depresión tras usar Instagram y YouTube durante su infancia. La demanda se centró en el diseño de las plataformas, acusando a las empresas tecnológicas de haberlas creado para mantener a los usuarios enganchados a sus pantallas con funciones como el desplazamiento infinito. Esta fue una maniobra legal clave para eludir las protecciones de las que gozan las empresas en materia de responsabilidad por el contenido publicado por los usuarios.

Pero incluso después de llegar a los tribunales, los expertos señalaron que los abogados de KGM se enfrentaban a una tarea potencialmente difícil. No existe una definición consensuada de adicción a las redes sociales, y los abogados de las empresas intentaron sembrar dudas sobre si fue su tecnología la causante de los problemas de KGM.

El veredicto final no fue unánime, y el jurado analizó las pruebas durante días. Sin embargo, por un voto de 10 a 2 en contra de las empresas, determinaron que ambas sabían que sus diseños eran peligrosos y no advirtieron a sus usuarios sobre los riesgos.

Meta negó las acusaciones y afirmó que toma medidas para proteger a los usuarios jóvenes de sus sistemas. La compañía se comprometió de inmediato a apelar ambos veredictos.

"La salud mental de los adolescentes es sumamente compleja y no puede vincularse a una sola aplicación", declaró Meta en un comunicado. "Seguiremos defendiéndonos con firmeza, ya que cada caso es diferente, y mantenemos la confianza en nuestro historial de protección de los adolescentes en línea".

José Castañeda, portavoz de YouTube, anunció que apelarán la decisión. "Este caso malinterpreta a YouTube, que es una plataforma de streaming diseñada de forma responsable, no una red social", declaró en un correo electrónico.

Snap y TikTok también fueron demandadas, pero llegaron a un acuerdo antes del juicio.

Quienes abogan por una mayor protección de los niños en internet han comparado estos casos con los que se dirigen contra las grandes tabacaleras, con el potencial de generar una mayor rendición de cuentas para toda una industria.

En Nuevo México, investigadores del Departamento de Justicia estatal se infiltraron para reunir pruebas que demostraban que las plataformas de Meta se habían convertido en un terreno fértil para pedófilos. El jurado en Santa Fe falló rápidamente a favor del estado el martes por la tarde. En mayo, la fiscalía estatal volverá a los tribunales para solicitar una orden judicial que obligue a la empresa a modificar sus sistemas para proteger a los menores.

Tercer juicio

El próximo mes comenzará en un tribunal federal un tercer juicio que involucra a un distrito escolar de Kentucky. Los abogados buscan una indemnización por la supuesta interrupción que las redes sociales han causado en las aulas. También solicitan una orden judicial que exija la verificación de edad, controles parentales y funciones de segmentación, como notificaciones constantes de aplicaciones y reproducción automática de videos.

Eric Goldman, profesor de derecho en la Universidad de Santa Clara, afirmó que, si bien los veredictos indican un riesgo enorme para la industria de las redes sociales, el resultado de otros casos no está garantizado. Añadió que las empresas también contaban con argumentos sólidos para fundamentar sus apelaciones.

“Los veredictos del jurado podrían reducirse o anularse por completo”, dijo Goldman en un correo electrónico.

Los líderes en Washington han asumido un papel mucho más limitado en la supervisión de las grandes tecnológicas, inmersos en disputas sobre cómo regular el sector. Sin embargo, los veredictos podrían dar un nuevo impulso a los esfuerzos en el Congreso, mientras los legisladores consideran un paquete de nuevas leyes de protección infantil.

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La senadora Marsha Blackburn (republicana por Tennessee) declaró el miércoles que sus colegas deben intervenir y abordar la Ley de Seguridad Infantil en Internet, legislación que patrocina junto con el senador Richard Blumenthal (demócrata por Connecticut). El proyecto de ley exige protecciones similares a las solicitadas en los casos judiciales.

«Las grandes tecnológicas han hecho todo lo posible por culpar a padres e hijos en lugar de asumir la responsabilidad de diseñar productos que generan adicción y perjudican a los niños», declaró Blackburn en un comunicado. "Ahora que se ha determinado la responsabilidad de las grandes tecnológicas por los daños que han causado a nuestros hijos, es hora de que el Congreso establezca protecciones para las familias estadounidenses".