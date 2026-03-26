Cinco cosas que debe saber sobre la meningitis

Dos jóvenes, de 18 y 21 años, fallecieron recientemente y otras 18 personas fueron hospitalizadas en un brote de meningitis en Kent, Inglaterra.

Se considera que las personas de entre 13 y 25 años tienen mayor riesgo de contraer este tipo de infección bacteriana, poco común pero grave, llamada meningococo del grupo B, que puede provocar meningitis, una inflamación de las membranas que recubren la médula espinal y el cerebro. El brote parece haberse originado en personas, incluidos estudiantes de dos universidades, que asistieron a una discoteca a principios de marzo.

Más del 10% de quienes contraen la enfermedad meningocócica fallecen a causa de ella, incluso con tratamiento. Los supervivientes corren el riesgo de sufrir amputaciones, daño renal y problemas del sistema nervioso, como pérdida de audición y daño cerebral. Un tratamiento médico oportuno puede reducir las probabilidades de desarrollar estas complicaciones graves.

Gracias en gran medida al éxito de las vacunas contra el meningococo, este tipo de infecciones son poco comunes en Estados Unidos, aunque los casos han aumentado en los últimos años. En el 2024 se registraron 503 casos confirmados y probables en Estados Unidos, la cifra más alta desde 2013.

“Lo más difícil de esta infección, y la razón por la que las vacunas han sido tan importantes, es que progresa en horas, no en días”, dijo J. David Beckham, jefe de la división de enfermedades infecciosas y medicina geográfica del Centro Médico Southwestern de la Universidad de Texas. “Se considera una de las verdaderas emergencias médicas”.

Esto es lo que debe saber sobre la meningitis, incluidos los síntomas a los que debe prestar atención, las señales de que necesita atención médica lo antes posible, quiénes corren mayor riesgo y cómo protegerse mejor para evitar la infección.

La meningitis bacteriana es el tipo más preocupante

Resulta algo confuso que "la meningitis se use como término genérico", afirmó Katrine Wallace, epidemióloga y profesora adjunta de la Escuela de Salud Pública de la Universidad de Illinois en Chicago.

En términos generales, se refiere a la inflamación del cerebro y la médula espinal y puede tener diversas causas, como infecciones virales, fúngicas y bacterianas, así como parásitos, cáncer o ciertos medicamentos. Lo más frecuente es que la meningitis se desencadene por una infección viral o bacteriana.

Cuando se oye hablar de brotes de meningitis como el de Inglaterra, normalmente se trata de meningitis meningocócica, explicó Wallace, una forma de meningitis causada por un tipo específico de bacteria llamada Neisseria meningitidis. Estas bacterias pueden vivir en la parte posterior de la garganta y propagarse por contacto directo con la saliva de una persona infectada.

Existen diferentes cepas, o serogrupos, que pueden causar infecciones en humanos, incluidos los serotipos A, B, C, W, X e Y. Se ha determinado que los casos confirmados en el brote de Kent pertenecen al grupo B.

Los médicos se preocupan más por la meningitis bacteriana que por otros tipos, afirmó Richard Martinello, profesor asociado de medicina y enfermedades infecciosas pediátricas en la Facultad de Medicina de Yale.

Esto se debe a que, según la Organización Mundial de la Salud, aproximadamente uno de cada seis casos de meningitis bacteriana en todo el mundo son mortales.

La enfermedad meningocócica “puede ser muy agresiva y progresar rápidamente”, afirmó David Boulware, profesor de la división de enfermedades infecciosas y medicina internacional de la Universidad de Minnesota. Por lo tanto, es importante acudir a urgencias de inmediato si cree que usted o un ser querido pueden haber estado expuestos.

Es fácil confundir los síntomas con afecciones menos graves

La meningitis puede causar diversos síntomas, algunos de los cuales podrían confundirse con otras enfermedades, como fiebre, dolor de cabeza, fatiga, náuseas y vómitos.

En bebés pequeños, los padres podrían notar una protuberancia en la cabeza, un llanto débil o un comportamiento inusual.

Algunos signos de alarma más específicos de la meningitis son una erupción cutánea de color púrpura similar a un moretón, rigidez en el cuello, confusión y sensibilidad a la luz; estos síntomas neurológicos justifican la atención médica inmediata, dijo Kirsten Wiens, epidemióloga de enfermedades infecciosas y profesora asistente en el Barnett College of Public Health de la Universidad de Temple.

El tratamiento inmediato es esencial para una recuperación completa

Si los médicos sospechan meningitis, probablemente realizarán una punción lumbar para obtener una muestra del líquido que rodea la médula espinal. Esto puede revelar qué patógeno específico está causando la infección, explicó Martinello, lo que ayuda a los profesionales médicos a determinar el mejor tratamiento. Si se trata de meningitis bacteriana, se le administrarán antibióticos de inmediato.

“Hay que empezar a administrar los antibióticos en cuanto el paciente llega al hospital, porque eso es lo que le salvará la vida”, dijo Beckham. “Es una infección que progresa muy rápidamente”. La situación puede agravarse en cuestión de horas, aunque la mayoría de las personas se recuperan por completo con un tratamiento rápido.

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Si cree que ha estado en contacto con alguien que tiene meningitis, también le pueden recomendar antibióticos preventivos para reducir las probabilidades de enfermarse.

"Solo tienes que ir a tu médico y decirle que has estado expuesto a alguien con enfermedad meningocócica, y te recetarán un tratamiento con antibióticos", explicó Wallace.

Ciertas personas son más susceptibles a la infección

Cualquier persona puede contraer meningitis bacteriana, pero los niños pequeños y los ancianos tienden a ser más vulnerables, según Boulware, al igual que las personas con sistemas inmunitarios debilitados.

La bacteria también se transmite con mayor facilidad en entornos donde conviven o se reúnen muchas personas, como residencias universitarias, cuarteles militares o discotecas, como la que se relacionó con el reciente brote en Kent.

“Cuando uno va a un cuartel militar o a una residencia universitaria, se expone a mucha gente nueva, por lo que pueden tener cepas bacterianas diferentes a las que no había estado expuesto”, explicó Boulware.

Esto, sumado al hacinamiento y a situaciones en las que las personas se besan o comparten bebidas, puede crear las condiciones ideales para la propagación de la bacteria meningocócica.

Los distintos grupos de edad tienen mayor probabilidad de desarrollar meningitis por ciertos tipos de bacterias. Por ejemplo, los recién nacidos son los más vulnerables al estreptococo del grupo B, que suele ser inofensivo en adultos, pero puede causar enfermedades graves en niños pequeños.

Los adolescentes, como los que viven en residencias universitarias, tienen mayor probabilidad de estar expuestos al meningococo, a la bacteria Neisseria meningitidis, así como al neumococo y a Haemophilus influenzae.

La vacunación es la mejor manera de mantenerse protegido

Los hábitos saludables en general, como quedarse en casa si se está enfermo, evitar el contacto con personas que puedan estar enfermas y no compartir bebidas ni fumar, pueden ayudar a prevenir la enfermedad meningocócica y la meningitis. Sin embargo, debido a que la infección puede ser muy peligrosa cuando se produce, y a que síntomas como dolor de cabeza y fatiga son fáciles de ignorar, "el mayor riesgo es no estar vacunado", afirmó Martinello.

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En Estados Unidos, existen seis vacunas disponibles para proteger contra las variantes más comunes de la enfermedad meningocócica. La protección de estas vacunas disminuye con el tiempo, por lo que se recomiendan a los 11 o 12 años (para la vacuna MenACWY), a los 16 años (para una dosis de refuerzo de MenACWY) y entre los 16 y los 18 años para la vacuna MenB.

“El pico máximo y el mayor riesgo de portar el organismo en las vías respiratorias se dan en la etapa final de la adolescencia y principios de la edad adulta”, dijo Beckham, “por lo que las vacunas están dirigidas a ese grupo de edad por esa razón tan específica”.

Aunque los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) recomiendan la vacunación contra el meningococo para todos los preadolescentes y adolescentes, los niños de entre 2 meses y 10 años con mayor riesgo y los adultos con mayor riesgo, estas recomendaciones pueden cambiar: en enero, los CDC actualizaron su calendario de vacunación infantil para clasificar algunas vacunas, incluida la MenB, como de "toma de decisiones clínicas compartida", lo que significa que ya no se recomendarían universalmente para los adolescentes.

Diversas agrupaciones médicas, encabezadas por la Academia Estadounidense de Pediatría, presentaron una demanda para impugnar estos cambios de política. La semana pasada, un juez bloqueó temporalmente la implementación de estos cambios por parte del gobierno de Trump mientras el caso sigue su curso.

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Algunos expertos temen que, de aprobarse este cambio en la recomendación, muchos adolescentes no reciban protección contra la meningitis cuando son más vulnerables.

"No me agrada en absoluto", dijo Wallace. "La enfermedad puede ser mortal, y la vacuna es segura y eficaz".