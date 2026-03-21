Esto es lo que necesita saber sobre la polio antes de viajar

Gracias a un programa de vacunación increíblemente exitoso, el poliovirus salvaje se eliminó en Estados Unidos en 1979. Por esta razón, no es una enfermedad de la que se oiga hablar con frecuencia en EE. UU. Sin embargo, si tiene planes de viaje próximamente, podría tenerla en cuenta: los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) actualizaron a principios de este mes una advertencia de viaje que recomienda a los viajeros tomar precauciones adicionales al visitar ciertos países donde circula la polio.

Los CDC emitieron originalmente un aviso mundial de viajes relacionado con la poliomielitis en 2022, pero recientemente lo actualizaron para incluir los países afectados más recientes.

El aviso actualmente abarca 30 destinos donde se ha detectado el poliovirus en los últimos 13 meses, ya sea en casos notificados en humanos o en muestras ambientales, como aguas residuales, incluyendo Europa (Reino Unido, Alemania, Polonia), África (Tanzania, Chad, Somalia), Asia meridional (Afganistán, Pakistán), el sudeste asiático y Oceanía (Laos, Papúa Nueva Guinea), Oriente Medio (Israel, Yemen) y otros.

Tenga en cuenta que “el riesgo de infección es bajo en todos los países con una alta cobertura de vacunación contra la polio, saneamiento adecuado y suministro de agua potable”, afirmó David Heymann, profesor de epidemiología de enfermedades infecciosas en la Escuela de Higiene y Medicina Tropical de Londres.

Por ejemplo, en el Reino Unido, que figura en la lista de países con restricciones, no se han confirmado casos de parálisis causada por la polio contraída en el país desde 1984. Sin embargo, mientras la polio siga circulando en algunas partes del mundo, Heymann señaló que “existe un riesgo para todos los países”.

Es un buen recordatorio de que estar al día con la vacuna contra la polio es esencial para todos, incluso si no tienes planes de viaje próximamente, y especialmente si planeas visitar un lugar donde el virus podría estar circulando.

En los países incluidos en esta advertencia, "las personas que viajan allí, si no son totalmente inmunes a la poliomielitis, corren el riesgo de contraerla, y no queremos que eso suceda", dijo Art Reingold, profesor de epidemiología en la Escuela de Salud Pública de la Universidad de California en Berkeley.

Esto es lo que debe saber si estás sobre la enfermedad.

¿Por qué la poliomielitis sigue siendo un problema de salud mundial?

La poliomielitis es una enfermedad altamente contagiosa que puede propagarse a través de gotitas respiratorias, como cuando alguien estornuda o tose, así como por contacto con las heces de una persona infectada, que es como termina en las aguas residuales.

Antes de que existieran las vacunas, “la poliomielitis era una infección generalizada; prácticamente todo el mundo se infectaba”, afirmó Paul Offit, director del Centro de Educación sobre Vacunas y médico adjunto de la División de Enfermedades Infecciosas del Hospital Infantil de Filadelfia. A mediados del siglo XX, la poliomielitis paralizaba o mataba hasta a medio millón de personas cada año, muchas de ellas niños pequeños.

Algunas personas infectadas con el poliovirus son asintomáticas o presentan síntomas leves como dolor de garganta, fiebre o náuseas. "Pero hay un pequeño porcentaje de personas que experimentan consecuencias muy graves", afirmó Marlene Wolfe, epidemióloga y profesora adjunta de la Universidad de Emory, además de coinvestigadora principal de WastewaterSCAN.

Estas complicaciones incluyen meningitis y parálisis; esta última puede afectar los músculos respiratorios, y algunos pacientes con poliomielitis solo sobreviven gracias a los pulmones artificiales. (Por ejemplo, un hombre vivió más de siete décadas con un pulmón de acero). Otros supervivientes, entre el 25 y el 40 por ciento, desarrollan el síndrome pospoliomielítico, que puede causar problemas de salud durante décadas, como debilidad muscular, dolor articular y fatiga.

Actualmente, en Estados Unidos, la vacuna inactivada contra la poliomielitis (VPI) se administra a los niños en una serie de cuatro dosis que comienza a los 2 meses de edad. La serie completa proporciona al menos un 99% de protección contra la enfermedad.

Aunque ya no está autorizada en Estados Unidos, en algunas partes del mundo todavía se utiliza la vacuna oral contra la poliomielitis (VOP), una vacuna de virus vivos atenuados (es decir, que contiene un virus debilitado) que se administra en gotas por vía oral. La VOP es más barata y fácil de administrar, y es extremadamente eficaz.

El inconveniente es que, en raras ocasiones, el virus debilitado utilizado en la VOP puede mutar con el tiempo y causar una forma de poliomielitis derivada de la vacuna que provoca parálisis en personas no vacunadas, explicó Heymann. Esto puede ocurrir en situaciones específicas, como en comunidades superpobladas con saneamiento deficiente, donde la cobertura de vacunación es baja o incompleta, lo que permite que la variante de la VOP circule entre la población y tenga tiempo suficiente para mutar y causar la infección en las personas no vacunadas. (La vacunación protege contra ambos tipos).

En 1988, la Asamblea Mundial de la Salud anunció una resolución para erradicar la poliomielitis, con la esperanza de reducir la enfermedad a cero, como se había logrado con la viruela en la década de 1970. Sin embargo, si bien la poliomielitis se eliminó con éxito en muchas regiones, ha sido casi imposible vacunar a suficientes personas en ciertas zonas del mundo debido a la inestabilidad social y otros obstáculos para la inmunización. Como resultado, algunos tipos de poliomielitis han seguido circulando, incluyendo el poliovirus salvaje tipo 1 y la poliomielitis paralítica derivada de la vacuna, según Reingold.

¿Por qué hay una advertencia actualizada sobre la poliomielitis en este momento?

La recomendación de viaje de los CDC incluye una lista de países donde se ha detectado el poliovirus en humanos o en muestras ambientales. Sin embargo, la recomendación no especifica los criterios utilizados para formularla, por lo que resulta difícil determinar con exactitud el riesgo en cada uno de estos lugares. (Los CDC no respondieron a las solicitudes de información adicional).

Solo dos países de esta lista, Afganistán y Pakistán, tienen poliomielitis endémica, lo que significa que el poliovirus salvaje de tipo 1 sigue circulando de forma constante.

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Es posible que los demás países mencionados hayan tenido casos de poliovirus o que el virus se haya detectado en muestras ambientales, como aguas residuales. El monitoreo ambiental o de aguas residuales es una forma importante de detectar brotes de enfermedades en una comunidad, incluso si no se han reportado casos, afirmó Wolfe.

Una persona infectada con polio puede no presentar síntomas o experimentar solo síntomas leves, similares a los de la gripe, pero el virus se elimina abundantemente en las heces, por lo que terminará en los vertederos, explicó.

¿Qué puede hacer para mantenerse a salvo?

Independientemente de si planea visitar países incluidos en la reciente advertencia de viaje, la vacunación es la mejor manera de protegerse a sí mismo y a sus hijos contra la poliomielitis. La vacuna inactivada contra la poliomielitis es segura, ofrece protección a largo plazo y no conlleva riesgo de contagio. "Si se vacunó de niño, debería estar protegido contra la poliomielitis de por vida", afirmó Offit.

Si nunca recibió la vacuna contra la polio, los CDC recomiendan tres dosis de la vacuna antipoliomielítica inactivada (IPV); si no recibió la vacunación completa, debe recibir la o las dos dosis restantes.

Si su hijo no ha recibido alguna de las vacunas programadas (a los 2 meses, a los 4 meses, entre los 6 y los 18 meses y entre los 4 y los 6 años), consulte con su pediatra para ponerse al día. Si planea viajar a un lugar donde circula la poliomielitis, pero su hijo aún no ha completado el esquema de vacunación, consulte con su pediatra o una clínica de medicina del viajero; algunos médicos podrían administrar las vacunas antes de tiempo según las circunstancias.

También podrían aconsejarle que posponga su viaje, dependiendo de su destino. "Creo que, para viajes no esenciales, las personas con bebés muy pequeños o bebés que aún no están completamente vacunados deberían considerar las ventajas, las desventajas y los riesgos", dijo Reingold.

Algunos adultos completamente vacunados podrían beneficiarse de una dosis de refuerzo si tienen un mayor riesgo de contraer poliomielitis, como por ejemplo quienes viajan a países donde la poliomielitis es endémica, los trabajadores sanitarios que manipulan muestras del poliovirus y cualquier persona expuesta a un brote actual.

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Mantenerse al día con la vacunación es aún más importante debido a la reciente disminución de la cobertura vacunal. Esto significa que, incluso en Estados Unidos, las personas no vacunadas son vulnerables, explicó Offit, especialmente en zonas con bajas tasas de vacunación, donde la inmunidad colectiva reducida puede facilitar la circulación del virus.

En 2022, un adulto no vacunado fue diagnosticado con poliomielitis en un condado de Nueva York con baja cobertura de vacunación. Algunos códigos postales de esta zona reportaron tasas de vacunación contra la poliomielitis (IPV) de tan solo el 37 por ciento para niños menores de 2 años, "por lo que el virus tuvo la oportunidad de infectarlo a él y a otros", dijo Offit.

Una disminución continua en las tasas de vacunación pondría en riesgo a más personas. Un modelo de simulación publicado en la revista médica JAMA reveló que, si se produjera una disminución del 50% en las vacunaciones infantiles de rutina, podrían registrarse 4.3 millones de casos de poliomielitis en un período de 25 años.

La polio "es una enfermedad realmente aterradora", dijo Reingold. "No queremos que ningún niño en el mundo contraiga polio en este momento".