Tres verdades sobre el covid-19 que se han revelado con el tiempo

A diferencia de un huracán o una zona de guerra, gran parte del impacto de la covid-19 se produjo lejos de la vista del público, en los hospitales abarrotados donde la gente moría conectada a respiradores, a menudo sin sus familias a su lado durante los primeros meses.

La frustración creció entre millones personas que, en su mayoría, estaban confinados en sus hogares y obligados a usar mascarillas en las tiendas, mientras los niños recibían clases por Zoom debido a una amenaza invisible.

Algunos atisbos de la realidad se vislumbraron en el desolador flujo de ambulancias en las calles vacías de la ciudad de Nueva York o en las imágenes de las morgues desbordadas.

“Estas son experiencias traumáticas, y en muchos sentidos, la forma en que las afrontamos es olvidando y siguiendo adelante”, dijo Ziyad Al-Aly, médico-científico y epidemiólogo clínico sénior de la Universidad de Washington en San Luis, quien trató a pacientes con covid-19 y ha investigado exhaustivamente las consecuencias a largo plazo del virus.

“Muchos estadounidenses no recuerdan realmente esos días, pero los vivimos intensamente”.

Esta desconexión ha dado lugar a ideas erróneas años después, según expertos en salud pública. La perspectiva retrospectiva, el paso del tiempo y la naturaleza ahora endémica del virus han permitido que surjan ciertos mitos sobre la pandemia. Pero estas son algunas de las verdades sobre el covid-19, que cobró la vida de más de 1.2 millones de estadounidenses, que los profesionales médicos y los expertos en salud desean recordar.

Los confinamientos tuvieron un propósito

Ese periodo de la primavera de 2020, cuando la sociedad se paralizó por completo con el cierre de negocios y escuelas, la prohibición de reuniones y la suspensión de los servicios religiosos, a veces se ha considerado una perturbación económica inútil, ya que el virus siguió haciendo estragos durante años.

Pero estas medidas no tenían como objetivo erradicar el covid-19. ¿ Recuerdan la frase "aplanar la curva"? Significaba distribuir los casos inevitables a lo largo del tiempo, evitando un pico masivo que saturara los hospitales, no reducirlos a cero.

“El objetivo es, en lugar de un repunte de la curva, retrasarla y aplanarla con la esperanza de que se pueda mantener la utilización de los recursos dentro de la capacidad del sistema de atención médica”, dijo el entonces secretario de Salud, Alex Azar, en una rueda de prensa el 15 de marzo de 2020, en la que se presentaron los planes de mitigación.

Los médicos, enfermeros y demás profesionales sanitarios que estuvieron en primera línea en aquel momento lamentan que el público no recuerde ni valore lo que afrontaron al enfrentarse a una avalancha de pacientes con una enfermedad que nunca antes habían visto y con una escasez de equipos de protección individual para mantenerse a salvo.

La ciudad de Nueva York se convirtió en un foco de contagio temprano y en una señal de alerta. En su punto álgido, durante la semana del 29 de marzo, más de mil 500 pacientes con covid-19 fueron hospitalizados diariamente y aproximadamente un tercio fallecieron.

“Recuerdo entrar al hospital en marzo y abril de 2020 y sentir que me adentraba en el apocalipsis”, dijo Craig Spencer, entonces médico en la sala de emergencias del Centro Médico de la Universidad de Columbia.

A nivel nacional, el sistema de salud no se vio tan desbordado como se temía en la primavera de 2020, lo que los expertos atribuyen en parte a las medidas de mitigación, a que las tasas de hospitalización fueron menores de lo esperado y a las medidas para aumentar la capacidad de camas. Los hospitales se vieron más presionados en los dos inviernos siguientes, incluida la enorme ola de ómicron de 2021-2022, que provocó una enfermedad más leve pero generó hospitalizaciones récord y escasez de personal, ya que un número récord de estadounidenses enfermó.

Existe un intenso debate sobre qué restricciones se impusieron y durante cuánto tiempo, especialmente el cierre de escuelas. La frase «seguir la ciencia» en la formulación de políticas fue una simplificación excesiva, ya que la ciencia no puede ofrecer una hoja de ruta clara para gestionar las disyuntivas, como han reconocido expertos en comunicación científica y salud pública. El covid-19 se propagó por todo el mundo, incluyendo China con su draconiana estrategia de "cero covid", y los países experimentaron diferentes consecuencias y beneficios derivados de sus decisiones.

El covid no fue solo una gripe

Hoy en día, contraer covid-19 es mucho más común para la mayoría de los estadounidenses (aunque sigue siendo preocupante para los ancianos y las personas inmunodeprimidas). Pero al principio, la amenaza para los jóvenes estadounidenses era mucho mayor para quienes hoy no se consideran de alto riesgo.

En 2020, el SARS-CoV-2 era un virus nuevo, diferente a otros coronavirus que llevaban tiempo circulando. Su alarma era tal que el organismo humano no estaba preparado para combatirlo y los médicos carecían de la formación necesaria para tratarlo. Los síntomas y las complicaciones eran más impredecibles y de mayor alcance que con otros virus respiratorios.

Las personas mayores siempre han sido las que corren mayor riesgo de morir, y son, en su inmensa mayoría, las que aún fallecen a causa del virus. Sin embargo, según datos de los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC), al menos 275 mil de las personas que murieron por covid-19 eran menores de 65 años. Si bien la covid-19 no fue tan grave como se temía en los niños, la cifra de más de mil 600 fallecimientos también supera la de otras enfermedades que impulsaron respuestas agresivas de salud pública para evitar muertes infantiles prevenibles.

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“Quienes contrajeron la enfermedad y la padecieron de forma leve o fueron asintomáticos, comparan lo sucedido en 2020 con su propia experiencia y piensan que nada ha cambiado, que siempre ha sido solo un resfriado”, afirmó Jessica Malaty Rivera, epidemióloga especializada en enfermedades infecciosas. “Pero podemos agradecer a la inmunidad híbrida, fruto de la combinación de vacunas e infección, el hecho de que las tasas de mortalidad sean más bajas que en 2020”.

En las redes sociales, el covid-19 a menudo se ha minimizado, considerándola simplemente una gripe o un resfriado común. Esto no era cierto durante los primeros años de la pandemia, cuando el covid-19demostró ser mucho más transmisible y virulenta. Ahora, el covid-19 se asemeja más a la gripe, ya que la vacunación y las infecciones previas han reforzado la inmunidad. Los CDC estiman que 45 mil personas murieron de gripe la temporada pasada, más del doble que las muertes por covid-19. Sin embargo, los expertos desconocen si esta tendencia se mantendrá o si surgirán variantes más virulentas.

Las vacunas se vendían como método para prevenir la infección

Muchas personas se quejan de haber contraído el coronavirus a pesar de estar vacunadas, y otras responden rápidamente que las vacunas nunca tuvieron como objetivo prevenir las infecciones, sino que fueron diseñadas para proteger contra la enfermedad grave.

Sin embargo, los primeros mensajes sobre las vacunas se centraron en la vacuna contra el covid-19 como método para prevenir el contagio. Las autoridades solían recalcar la importancia de las vacunas para lograr la "inmunidad colectiva" y detener la propagación, hasta que quedó claro que las personas vacunadas aún podían infectarse y transmitir el virus.

Las vacunas contra el coronavirus fueron inicialmente eficaces para prevenir la enfermedad por completo. Durante los ensayos clínicos, se comprobó que las vacunas de ARNm de Pfizer y Moderna tenían una eficacia superior al 90% en la prevención de la enfermedad. Un estudio realizado con cuatro mil trabajadores sanitarios de primera línea reveló que, en los tres primeros meses de la vacunación, dos dosis redujeron el riesgo de infección en un 90%.

Posteriormente, el virus comenzó a mutar para eludir las defensas inmunitarias de primera línea, lo que facilitó la infección de las personas vacunadas, que aún contaban con protección inmunitaria adicional para reducir la gravedad de la enfermedad.

En julio de 2021, el presidente Joe Biden afirmó que "no contraerían covid-19 si se vacunaban" ante el aumento de casos de la variante delta. Esto no era cierto: las infecciones entre las personas vacunadas dejaron de ser raras durante el repunte de la variante delta, lo que obligó a los funcionarios de los CDC a reconocer la necesidad de modificar el mensaje sobre las vacunas.

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Malaty Rivera afirmó que se exageraron los beneficios de la vacunación entre los estadounidenses, quienes deberían haber recibido un mensaje más claro: que las vacunas son una herramienta imperfecta que se complementa mejor con otras medidas para reducir el riesgo, como el uso de mascarillas.

“Y por eso se sienten traicionados”, dijo. “Me hicieron creer que la vacuna iba a reabrirme la vida. Me hicieron creer que la vacuna me iba a dar la libertad de no enfermarme”.

*Extracto de nota de The Washington Post.