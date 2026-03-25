¿Qué relación hay entre el dolor de espalda y los ruidos fuertes? Un estudio lo revela

Se estima que la mayoría de nosotros —ocho de cada 10 personas— experimentaremos dolor de espalda en algún momento de nuestras vidas, y el número de personas que describen su dolor como crónico ha ido en aumento durante años.

Aunque no sorprende a quienes lo han experimentado, el dolor crónico puede provocar mayor irritabilidad, entre otros problemas. Pero ¿qué ocurre con la mayor sensibilidad a la luz, los sonidos y el tacto?

Un nuevo estudio publicado en Annals of Neurology reveló que las personas con dolor crónico de espalda procesan los sonidos, especialmente los desagradables, con mayor intensidad que las personas sin dolor. (En el estudio, los participantes escucharon ruidos como el de un cuchillo raspando una botella de vidrio, que puede oír haciendo clic a continuación).

La investigación sugiere que, en general, sus cerebros tienden a amplificar la información sensorial desagradable, no solo el dolor, según indicaron los autores.

Podría existir “un regulador de volumen compartido en el cerebro que module tanto la intensidad del dolor de espalda como la percepción de desagrado ante ciertos sonidos”, afirmó Yoni K. Ashar, codirector del Programa de Ciencias del Dolor de la Facultad de Medicina Anschutz de la Universidad de Colorado y autor principal del estudio. Sin embargo, añadió que se necesita más investigación.

Los hechos

Según los autores, las personas con dolor de espalda crónico reaccionaron con mayor intensidad a los sonidos desagradables que el 84 por ciento de las personas sin dolor.

El grado de desagrado manifestado en respuesta a sonidos nocivos se asoció con la gravedad del dolor de espalda.

Las personas que se sometieron a la terapia de reprocesamiento del dolor (PRT, por sus siglas en inglés), una intervención psicológica emergente destinada a reeducar al cerebro para que interprete el dolor de una manera menos amenazante, experimentaron mejoras notables en la intensidad del dolor crónico de espalda, así como mejoras modestas en la percepción de los sonidos desagradables.

La relación entre el dolor crónico y la hipersensibilidad

El sonido se procesa principalmente en la corteza auditiva de los lóbulos temporales del cerebro, que se encuentran cerca de los oídos. Y las regiones más profundas de esa área, como la ínsula, ayudan a moldear la experiencia emocional de las sensaciones, incluyendo el dolor y ciertos sonidos.

En el estudio, los investigadores analizaron escáneres cerebrales de 142 adultos con dolor de espalda crónico y los compararon con los de 51 personas sin dolor. Utilizando resonancia magnética funcional para monitorizar el flujo sanguíneo y otros indicadores, los investigadores pidieron a los participantes que escucharan sonidos desagradables de baja y alta intensidad y que calificaran su nivel de desagrado, como el chirrido de un cuchillo al raspar un cristal.

Los investigadores descubrieron que no solo las personas que sentían dolor calificaban los sonidos como más desagradables, sino que sus escáneres cerebrales mostraban una reacción más intensa que las de quienes no sentían dolor.

“Confirmó lo que nos decían, que los sonidos eran realmente más desagradables”, afirmó.

Katherine Martucci, profesora asociada de anestesiología en la Facultad de Medicina de la Universidad de Duke, que estudia el dolor crónico pero no participó en el estudio, dijo que los hallazgos podrían ayudar a las personas que tal vez no relacionen su dolor de espalda crónico con la hipersensibilidad al sonido, la visión o la presión, que se asocia más comúnmente con las migrañas o afecciones como la fibromialgia.

No está claro si las personas desarrollan una mayor sensibilidad como consecuencia de su dolor de espalda, o si las personas con hipersensibilidad preexistente son más vulnerables a desarrollar dolor crónico, dijo Sean Mackey, jefe de la división de medicina del dolor de la Universidad de Stanford.

En cualquier caso, los resultados del estudio "aportan una pieza más al rompecabezas que demuestra que el dolor crónico está asociado con una amplificación multisensorial más generalizada", afirmó.

El papel de la terapia del dolor

Los participantes con dolor lumbar crónico ingresaron a un ensayo clínico de PRT, que utiliza técnicas psicológicas, incluyendo educación y meditaciones guiadas centradas en las sensaciones corporales, para ayudar a reeducar al cerebro y que perciba esas sensaciones de dolor como inofensivas en lugar de peligrosas. Tras el tratamiento, experimentaron una leve reducción en la molestia que les producían los sonidos de baja intensidad, pero no los de alta intensidad (o más fuertes). El sistema nervioso a veces puede interpretar los sonidos de baja intensidad y no nocivos como amenazantes, y la PRT podría ser útil, afirmó Matt Schumann, psicólogo de la Clínica Mayo que utiliza la PRT para tratar a personas con dolor crónico.

“No es raro que los pacientes con los que trabajo no solo experimenten dificultades con el dolor crónico, sino también sensibilidad a la luz, los sonidos y otras sensaciones”, dijo.

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Schumann señaló que, si bien los resultados del estudio eran prometedores y mostraban algunas mejoras en la sensibilidad auditiva después de la terapia de rehabilitación pulmonar (PRT), la evidencia "no era muy sólida y requiere estudios adicionales", por lo que no está claro si la PRT ayudaría a todas las personas con sensibilidad al sonido.

En el futuro, Ashar afirmó que le gustaría ver investigaciones que exploren otros sentidos, como la vista, el olfato y el gusto, para determinar si existe "un fenómeno de amplificación multisensorial amplio en el dolor crónico".