Christian Nodal rompe el silencio sobre modelo del videoclip “Un vals” y su parecido con su ex Cazzu

El nuevo videoclip del sencillo de regional mexicano “Un vals”, del cantante Christian Nodal, ha causado polémica en redes sociales, debido a que la actriz que protagoniza el video presenta un parecido con su expareja Julieta Emilia Cazzuchelli. Ante esto, Nodal rompió el silencio y habló del tema.

El video, que dura tres minutos y diez segundos, presenta una historia de amor entre una pareja y ha causado división entre los seguidores de Nodal e internautas, quienes aseguran que los rasgos faciales y tatuajes se asemejan a los de Cazzu. Otros, en cambio, destacan que la altura, el cabello y la actuación son similares a los de la esposa del cantante, Ángela Aguilar.

Ante la polémica, el cantante de “Dime cómo quieres” se pronunció sobre la decisión de contratar a la actriz para su videoclip. Según compartió, “No soy dueño de mi nombre, ni de mi imagen, ni de mi música, y lo que ha pasado con el video es muestra de eso”, destacó Nodal.

En este mensaje dio a entender que él no tomaría la decisión de elegir a quienes protagonizarían su videoclip o la narrativa presentada. Asimismo, destacó a través de Instagram que lo único que tiene es su voz.

“Mi voz, que es lo único que me queda, siempre estará con ustedes”, escribió el intérprete junto a la canción “Un vals”. Con esto, el intérprete de “Cazzualidades” busca señalar que el estilo de la actriz no tiene un mensaje dirigido a nadie.

Ante la polémica, otra de las que se pronunció fue la actriz contratada para el videoclip, Dagna Mata, quien lamentó las comparaciones y los comentarios hacia ella. Identificada en redes sociales como Dagna.kills, la creadora de contenido agradeció por ser elegida para el papel, aunque señaló que es injusto que la comparen.

La modelo, que ha trabajado con figuras como Kenia Os, Nicki Nicole o Dr. Jaro, destacó que para ella este era un trabajo. “Ojalá esto se enfoque en lo que es, un trabajo, porque no me gustaría afectar a nadie”, resaltó.

“Creo que todos ya vieron el video de Christian Nodal, donde me tocó ser la protagonista”, dijo al iniciar su pronunciamiento, donde dejó en claro que ha trabajado en la industria musical y que está agradecida de poder tener un trabajo que le permita abrir puertas a personas que se ven como ella, “que no encajan en los moldes de lo que se supone debe ser una modelo”.

Asimismo, detalló que le duele ver cómo, por una representación, se involucre a una artista que no se merece que la comparen, por lo que pidió que se vea como uno más de los trabajos que ha realizado.