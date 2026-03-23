El video de Ángela Aguilar para sus seguidores que habría incomodado a Christian Nodal

Ángela Aguilar continúa valiéndose de las redes sociales para presumir su relación con su esposo, Cristian Nodal. Sin embargo, en esta ocasión grabó un video que habría molestado a su pareja.

La artista publicó un video en su canal de difusión, en el que se le ve preguntándole a su esposo: “¿Qué estamos viendo?”. Él, con un tono aparentemente molesto, le responde: “No, amor, estaba la mejor parte de la película”, y evita responder para que no continúe la grabación.

Pese a la aparente molestia de su pareja, Aguilar insiste en que el video es para sus seguidores de WhatsApp y le pide que les cuente qué están viendo.

Finalmente, Nodal accede, no sin antes lanzar una expresión que confirma su disgusto: “No mam*s, Actividad paranormal 3”, respondió.

La conversación sigue unos segundos más, en los que ambos bromean sobre cuántas películas de la saga les falta por ver.

El video causó revuelo en redes sociales, pues varios internautas sintieron empatía por Nodal y criticaron la actitud de Ángela Aguilar, a quien señalaron de incomodar a su esposo y no respetar el momento de pareja que compartían.

Pero, en medio de la polémica y las críticas por el video, la artista continuó haciendo publicaciones que dejaron ver que todo está bien con su pareja.

Entre ellas está la fotografía de un ramo de flores amarillas. Aunque no etiquetó a su esposo, citó una frase de la canción “Flores amarillas”, de Floricienta, con la que insinuó que él se las había dado, justo el 21 de marzo, cuando es tradición dar este detalle por el equinoccio de primavera.

Otra publicación que llamó la atención y causó gracia entre sus seguidores fue un video en el que se ve a ambos enamorados burlándose de su famosa frase: “¡Amoooor!”.

En la grabación aparece la pareja repitiéndola una y otra vez, mientras intentan abrir los ojos lo más que pueden.

Y, por si fuera poco, Aguilar subió una selfie con su esposo, aparentemente antes de un concierto, acompañada de un video en el que él canta sobre un escenario.

En medio de la polémica que ha rodeado a la pareja, la intérprete de música regional mexicana mostró a sus seguidores lo enamorados que están, al compartir momentos de convivencia y detalles de su relación.