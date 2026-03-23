El creador de “El juego del calamar” prepara “KO Club”, una película más violenta y tensa

El responsable de la creación de la serie El juego del calamar, Hwang Dong-hyuk, adelantó que su nueva película KO Club será aún más violenta y despiadada.

Durante los Asian Film Awards de Hong Kong, que finalizaron este domingo 22 de marzo, el director surcoreano explicó a The Hollywood Reporter que su nuevo proyecto está inspirado en un ensayo del semiólogo italiano Umberto Eco, que expone un escenario conflictivo entre jóvenes y adultos mayores.

“Se basa en el ensayo de Umberto Eco y, básicamente, trata sobre matar ancianos. Es una historia sobre el conflicto entre generaciones, ambientada en un futuro cercano, no muy alejado de nuestra época actual”, explicó al medio de comunicación.

La trama estaría centrada en que los jóvenes, presionados por la carga fiscal y la falta de oportunidades, se enfrentan a una generación mayor que retiene el poder económico y político; una crítica social en escenas aún más intensas que las que se vieron en El juego del calamar.

El cineasta contó que en estos momentos está por concluir el guion y ya inició la selección de los actores que participarán en su nueva producción. En los últimos meses del 2026 comenzará con el proceso de preproducción y, entre marzo y mayo del 2027, se prevé que comience el rodaje de la película.

“Quiero que esta película se vea en la pantalla grande, no en un teléfono inteligente”, dijo el director, quien con este proyecto salta de la plataforma de Netflix a las salas de cine.

Hwang Dong-hyuk suele proyectar problemas sociales en sus producciones, pues considera que es una herramienta para abrir debates sobre justicia social. “Se pueden abordar esos problemas, y los cineastas deberían hacerlo, y quizás con el tiempo, a medida que insistimos, la necesidad de cambio irá calando en la gente”, aseguró.

Su película Silenced, lanzada en el 2011, aborda un caso de violación en una escuela de sordos; con El juego del calamar, del 2021, presenta temas de desigualdad y capitalismo y, ahora, con KO Club, pondrá en escena la carga impositiva que enfrentan los jóvenes ante el control que ejercen los mayores en la riqueza y las decisiones políticas.