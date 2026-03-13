Frida Kahlo y Diego Rivera tendrán serie en Netflix: qué se sabe de “Paloma y Elefante”

Entre arte, pasión y polémica, la vida de los artistas mexicanos Frida Kahlo y Diego Rivera llega a Netflix. La plataforma anunció del desarrollo de su nueva serie Paloma y Elefante, la cual la cual explorará su relación personal y creativa en el contexto político, social y artístico del siglo XX.

La producción abordará tanto la dimensión íntima de la pareja, como el entorno cultural y político que rodeó su obra, según anunció Netflix por medio de un comunicado.

"Desde el lado más íntimo de la 'Paloma' y el 'Elefante', narra la historia de una mujer que se niega a ser sólo musa y decide contar su propia versión del dolor". Así como, "la de un hombre que intenta sostener su genio creativo frente a sus contradicciones, mostrando cómo su relación se convirtió en campo de batalla y espectáculo público", explicó.

La serie estará adaptada a partir del libro de la escritora francesa Claire Berest y contará con la participación de María Renée Prudencio como jefa de guion, Patricia Riggen y Gabriel Ripstein en la dirección, y Mónica Lozano en la producción, a través de Alebrije Producciones.

"Esta serie nos recuerda que, a pesar del tiempo, seguimos movidos por lo mismo: el deseo irreductible de vivir, de amar sin medias tintas y de buscar en el arte una forma de sobrevivir al dolor", concluyó la nota, sin anunciar la fecha de estreno ni el reparto del proyecto.

Frida Kahlo y Diego Rivera mantuvieron una relación intensa y a menudo conflictiva -se casaron en 1929, se divorciaron en 1939 y volvieron a casarse en 1940- mientras desarrollaban una obra profundamente ligada a los debates políticos y culturales del México posterior a la Revolución.

Ambos son considerados de las figuras más influyentes del arte mexicano del siglo XX, ella por sus autorretratos que exploran el dolor, la identidad y la cultura mexicana; mientras que él por ser uno de los principales exponentes del muralismo posrevolucionario.