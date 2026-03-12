El evento “Al ritmo del corazón” ofrecerá una noche de poesía y movimiento en el Teatro Las Máscaras

El próximo 22 de marzo se presentará el espectáculo de aniversario de Latidos Dance Academy, titulado "Al ritmo del corazón: un viaje a las emociones". Es un evento que combina poesía y movimiento y celebra el 9.º aniversario de este proyecto dirigido por la maestra Elizabeth Lara.

"Será una noche para dejar de lado el ruido cotidiano y conectar con lo que sentimos a través de una puesta en escena coreográfica de alto nivel", dicen los organizadores.

Lara explica que el año nueve simboliza una transformación, y que los invitados de esta edición serán artistas profesionales que presentarán su arte en la danza y el baile, incluidas compañías de tango y de salsa, además de la participación de invitados especiales.

Otro de los momentos emotivos de la actividad será el lanzamiento del himno Latidos. "Este show viene a transformar; es como cerrar un ciclo para iniciar uno nuevo", agrega la directora.

Fecha

Domingo 22 de marzo

Hora

18 horas

Lugar

Teatro Las Máscaras, Hotel Tikal Furtura, Calzada Roosevelt 22-43 zona 11.

Entradas

Q125

Reservación

Al WhatsApp de Latidos Dance Academy 3015-4218

