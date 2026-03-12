Escenario
El evento “Al ritmo del corazón” ofrecerá una noche de poesía y movimiento en el Teatro Las Máscaras
El espectáculo “Al ritmo del corazón” se presentará el 22 de marzo como parte de las actividades de aniversario de Latidos Dance Academy, en una velada que combinará danza y música con la participación de artistas invitados.
Un espectáculo dedicado al baile y la danza para celebrar los 9 años de la Academia de Danza Latidos. (Foto Prensa Libre: cortesía Latidos Dance Academy)
El próximo 22 de marzo se presentará el espectáculo de aniversario de Latidos Dance Academy, titulado "Al ritmo del corazón: un viaje a las emociones". Es un evento que combina poesía y movimiento y celebra el 9.º aniversario de este proyecto dirigido por la maestra Elizabeth Lara.
"Será una noche para dejar de lado el ruido cotidiano y conectar con lo que sentimos a través de una puesta en escena coreográfica de alto nivel", dicen los organizadores.
Lara explica que el año nueve simboliza una transformación, y que los invitados de esta edición serán artistas profesionales que presentarán su arte en la danza y el baile, incluidas compañías de tango y de salsa, además de la participación de invitados especiales.
Otro de los momentos emotivos de la actividad será el lanzamiento del himno Latidos. "Este show viene a transformar; es como cerrar un ciclo para iniciar uno nuevo", agrega la directora.
Fecha
Domingo 22 de marzo
Hora
18 horas
Lugar
Teatro Las Máscaras, Hotel Tikal Furtura, Calzada Roosevelt 22-43 zona 11.
Entradas
Q125
Reservación
Al WhatsApp de Latidos Dance Academy 3015-4218
Suscríbase a nuestro boletín
Descubra las mejores actividades culturales, eventos y planes de ocio para disfrutar su semana y el fin de semana al máximo.
En nuestro boletín Qué hacer en Guatemala, recibirá la guía para su tiempo libre. Suscríbase aquí >
Otros eventos en Guatemala
Vea otros eventos que se realizarán en el país.
* Si desea compartir su evento, puede enviarnos la información al correo electrónico quehacerenguatemala@prensalibre.com.gt
Prensa Libre no se hace responsable por cancelación, recalendarización o cambios de este evento.