One Piece temporada 2 en Netflix: cuándo se estrena y a qué hora verla en Guatemala

Luego del estreno de la primera temporada, en agosto del 2023, la segunda temporada de One Piece: Into the Grand Line (Rumbo a la Gran Línea, en español) se estrenará en Netflix el martes 10 de marzo.

La adaptación en imagen real del popular anime de acción estará disponible en Guatemala desde las 2 horas. La plataforma de entretenimiento anunció que liberará los ocho nuevos episodios en simultáneo a nivel mundial.

“Esta adaptación de acción en vivo del exitoso manga narra el viaje de un joven pirata en busca de aventuras, amistades y el tesoro más importante de su vida”, se lee en la descripción de la plataforma de entretenimiento.

En la primera temporada se vio a la banda de piratas enfrentarse a Arlong para liberar a Nami y su pueblo. Tras esto, se proponen ingresar en la Gran Línea para buscar el One Piece.

En esta segunda temporada, Netflix adelantó que Luffy y los Sombreros de Paja zarparán rumbo a la extraordinaria Grand Line, “una fabulosa franja de mar donde el peligro y el asombro aguardan a cada paso”. En su aventura se encontrarán con islas extrañas, misiones más arriesgadas y nuevos aliados, pero también con rivales aún más temibles.

Medios internacionales han revelado los nombres de los ocho capítulos que se estrenarán el martes 10 de marzo:

Episodio 1: The Beginning of the End (El principio del fin)

Episodio 2: Good Whale Hunting (Buena caza de ballenas)

Episodio 3: Whiskey Business (Negocio del whisky)

Episodio 4: Big Trouble in Little Garden (Gran problema en Little Garden)

Episodio 5: Wax On, Wax Off (Encerar, quitar cera)

Episodio 6: Nami Deerest (Querida Nami)

Episodio 7: Reindeer Shames (Vergüenzas de reno)

Episodio 8: Deer and Loathing in Drum Kingdom (Ciervos y asco en el Reino de Drum)

La exitosa serie es producida por Tomorrow Studios en colaboración con Shueisha, con quienes han elevado el nivel de los efectos especiales para presentar los nuevos escenarios. Mientras tanto, Netflix ya confirmó que la historia continuará en una temporada 3; sin embargo, se desconoce cuándo estará lista.