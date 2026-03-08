“One Night in Manchester”: el concierto de Harry Styles que llega a Netflix este 8 de marzo

Los fans de Harry Styles han contado los minutos para ver Harry Styles: One Night in Manchester, o “Una noche en Mánchester”, en español, el cual se estrena este domingo 8 de marzo del 2026 en Netflix.

Se trata de un especial del concierto que el artista ofreció el viernes 6 de marzo último en la ciudad británica, donde presentó su nuevo disco Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que abre con el tema Aperture.

“Harry Styles interpreta las canciones de su nuevo álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, en un concierto único y muy especial en Mánchester”, anuncia la plataforma de entretenimiento.

Este domingo 8 de marzo Netflix liberará el título de manera global al mismo tiempo y, en Guatemala, está disponible a partir de las 13 horas para los usuarios de la plataforma. En el mismo horario podrá verse también en México, El Salvador, Honduras, Nicaragua y Costa Rica.

Una vez emitido el concierto, quedará disponible en el servicio de streaming y podrá reproducirse las veces que los usuarios deseen.

El espectáculo fue grabado en el Co-op Live Arena, donde interpreta las canciones de su cuarto álbum Kiss All the Time. Disco, Occasionally, que llega casi cuatro años después de su predecesor, Harry’s House, publicado en el 2022 y galardonado con el Premio Grammy al Álbum del Año en el 2023.

Los avances muestran al artista y a sus músicos desde la prueba de sonido hasta la actuación completa, donde interpreta los temas de su nuevo álbum, tal como se desarrolló en el escenario de Mánchester.

La producción especial está a cargo de Fulwell Entertainment y llega apenas dos días después del concierto. Con este lanzamiento, Styles vuelve a los escenarios en el 2026 con su gira mundial Together, Together.