Bad Bunny en Tokio: fanáticos japoneses corean sus éxitos en español

El reguetonero Bad Bunny sorprendió al mundo durante su concierto en el Tipstar Dome Chiba, en Tokio, Japón, donde incluso los japoneses corearon sus canciones en español.

Se trató de un evento exclusivo organizado por Spotify como parte del Billions Club, que reconoce a los artistas cuyas canciones han superado los mil millones de reproducciones.

La actividad tuvo lugar el sábado 7 de marzo, con la asistencia de cerca de dos mil fanáticos, en su mayoría japoneses, e invitados VIP, entre ellos Lisa, integrante de Blackpink, y el reconocido artista Takashi Murakami.

“Muchos números, pero no son números, sino personas con las que he conectado a través de todos estos años con mi música. Entonces por eso estamos aquí con ustedes”, dijo Bad Bunny a su público.

En su repertorio, Bad Bunny incluyó 17 de sus mayores éxitos. El público sorprendió al cantarlos de principio a fin, pese a la diferencia de idiomas, mientras algunas banderas de Puerto Rico ondeaban al ritmo de la música.

Pero eso no fue todo. El artista también habló en japonés en su tema Yonaguni, una canción que hace referencia a una isla japonesa y que, al final, incluye unos versos en ese idioma. “Este show es prueba de que la música no tiene idioma...”, expresó el cantante.

El escenario estaba ambientado con dos árboles de cerezo y una bandera puertorriqueña. El artista apareció con una camisa blanca de puños anchos y pantalón de vestir. La euforia se desató cuando, en su cambio de vestuario, se colocó una chaqueta que decía “Tokio” en caracteres japoneses.

Medios internacionales han resaltado el alcance global del cantante y de la música latina, que derrumba barreras, une continentes y establece una conexión con su público.

“Este show se trata de la unión de Puerto Rico con Tokio y todos los latinos que estamos aquí”, expresó.

El puertorriqueño aprovechó la oportunidad para transmitir mensajes de inclusión y autenticidad, e instó a sus seguidores a no perder tiempo en lo negativo, a bailar sin miedo y a abrazar su identidad.

“No pierdan su tiempo en lo negativo. No pierdan su tiempo haciéndole caso a comentarios de personas que no te conocen. Sé tú mismo, sin importar lo que digan los demás”, sostuvo.

Después de 90 minutos, el espectáculo terminó con DtMF, tema central de su álbum Debí tirar más fotos, con el cual ganó un Grammy en la categoría Mejor Álbum del Año.