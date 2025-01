DeBÍ TiRAR MáS FOToS: Bad Bunny estrena cortometraje acerca de los cambios en Puerto Rico y revela detalles de su próximo álbum

El cortometraje fue dirigido y escrito también por Arí Maniel Cruz. El protagonista es el veterano cineasta y actor puertorriqueño Jacobo Morales, quien reflexiona sobre su vida y su isla natal.

El lanzamiento del nuevo disco de Bad Bunny será el domingo 5 de enero del 2025. Por su parte, el video publicado tiene una duración de 13 minutos donde crítica los cambios de Puerto Rico como un territorio estadounidense.

En el video se observa como los puertorriqueños han sido desplazados y el español ha sido reemplazado por el inglés.

Morales es acompañado de Concho, una rana animada. El cineasta recuerda con nostalgia un Puerto Rico que ha desaparecido.

“Fui a muchos países, a casi todas partes del mundo, pero ninguna como Puerto Rico, o como lo que era antes. Aquí había algo especial, no sé qué, pero una magia increíble. Y todavía la hay. Quisiera haber tirado más fotos para enseñarte”, dice Morales mientras excava para sacar una caja con fotos.

Por su parte, Concho es una pequeña rana autóctona de Puerto Rico y un símbolo de la isla.

Durante el cortometraje, Morales atraviesa calles donde la música que se escucha está en inglés, así como los residentes de las casas juegan futbol americano y hacen barbacoas en sus jardines.

Morales visita una panadería que se ha modernizado y en la que le atienden únicamente en inglés. Intenta pedir un sándwich de pastrami con queso de papa, un tipo de queso local similar al cheddar, pero la empleada no lo entiende; no sabe a qué se refiere cuando le pide “papa cheese”.

Tampoco entienden cuando Morales ordena un quesito, un pastel típico puertorriqueño que está relleno de queso. “Quiero un quesito tradicional”, agrega.

Al terminar el pedido, la cajera también le explica que el negocio no acepta efectivo. Además, el total de la compra es de US$ 30 por un sándwich y un postre. La empleada insiste que los método de pago se llevan a cabo por tarjeta, o bien, a través del celular. Morales, no tiene ninguna de la opciones.

Ante la situación, Morales decide irse, pero otro cliente paga su pedido y dice: “Seguimos aquí”.

El sapo concho es endémico de Puerto Rico. ¡Como tú y como yo! @sanbenito pic.twitter.com/noCDv0XKXL — El Sapo Concho (@SoyElSapoConcho) January 3, 2025

El cortometraje parece ser una continuación del video de “EL CLúb”, el primer sencillo del nuevo disco.

Nuevo disco

Bad Bunny anunció en una publicación en redes sociales el nombre de las canciones de su sexto álbum de estudio.

Según una imagen compartida por el artista, el disco incluye colaboraciones con artistas puertorriqueños como RaiNao, Omar Courtz o Dei V. También habrá un tema junto a Los Pleneros de la Cresta, un grupo musical de la isla que toca plena, un género de música, canto y baile originario de Puerto Rico.

La lista de canciones llega después de que el cantante reveló pistas sobre cada tema.

Las pistas llegaron como coordenadas: cada canción tenía las suyas, que llevaban a diversos puntos de Puerto Rico en los que destacaba algún detalle de cada tema. Por ejemplo, unas de las coordenadas llevaban a un mural en la localidad de Río Piedras, que reza “Voy a llevarte pa’ PR”, el nombre de la segunda canción del álbum.

Entre los temas figuran “Café con ron”, “Lo que le pasó a Hawai”, “La mudanza” y otros con pronunciación puertorriqueña de palabras en inglés como “Nuevayol” (Nueva York).

Bad Bunny se ha mostrado en canciones previas muy crítico con la situación de la isla, destacando problemas como la gentrificación y los apagones.