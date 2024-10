Bad Bunny contesta a Trump en redes sociales con un homenaje a Puerto Rico

El cantante puertorriqueño publicó el video en su cuenta de Instagram junto a la palabra 'garbage' (basura), en alusión a la frase del comediante Tony Hinchcliffe, quien en un mitin del candidato republicano y expresidente Donald Trump calificó a Puerto Rico como "una isla flotante de basura".

"Estamos libres de odio pero esta raza no es estúpida" o "tenemos las faldas y los pantalones bien puestos" son algunas frases del narrador del clip, que es el actor puertorriqueño Benicio del Toro.

Al final de la grabación, el propio actor dice, esta vez a cámara: "A nosotros nos sale natural ser leyenda porque al final no hay orgullo más grande en cada logro que el de decir yo soy de P *** R".

El video fue la introducción del concierto P *** R de Bad Bunny celebrado en el Estadio Hiram Bithorn en San Juan en diciembre del 2021, y es la primera vez que se publica desde entonces.

El mismo incluye imágenes de la fauna y flora de la isla, de sus playas y bosques y de su patrimonio histórico.

Entre las figuras de renombre mencionadas se encuentran líderes políticos como Luisa Capetillo, una anarquista pionera en la isla del feminismo y el sindicalismo; y Lolita Lebrón, una de las activistas independentistas que participo en un ataque al Congreso de Estados Unidos en 1954.

Bad Bunny has posted a new eight-minute love letter to Puerto Rico on his Instagram.



The video is captioned "garbage" in reference to Tony Hinchcliffe's racist joke about the island that he made during Donald Trump's rally at Madison Square Garden.pic.twitter.com/KoYj87j0UO