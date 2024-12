“Si pasa algo en los Óscar me voy a desmayar”, advierte Residente después de ser nominado en los Spirit Awards

“Es bien difícil sacar una película hoy en día y más cuando es independiente y pues la nominación para mí como actor es grande”, asegura el rapero y compositor un día después de que se anunciara la lista de nominados, que son un referente para los Óscar.

“In the Summers”, de la colombiana-estadounidense Alessandra Lacorazza, fue además nominada en la categoría de mejor ópera prima, después de ganar en el Festival de Sundance el Gran Premio del Jurado a la mejor película de Estados Unidos y a la mejor dirección.

“Es bien poco probable que a uno en su primera película le pase todo eso”, asegura el artista, quien en la película interpreta a un padre puertorriqueño que mantiene una compleja relación con sus dos hijas.

El artista confiesa que todo es una sorpresa y si pasa algo en los Óscar probablemente se desmaye. Pérez Joglar está desarrollando su faceta como actor y director de cine.

En 2015, “Birdman”, dirigida por Alejandro G. Iñárritu, fue galardonada en los Spirit Awards y en los Óscar.

“Estoy compitiendo con actores brutales y contra películas que tienen un súper presupuesto no solo para hacer la película, sino para promocionarse y hacer la antesala a cualquier promoción. Nosotros no tenemos ese presupuesto ni para poner un cartel en un billboard, entonces que ya se haya ganado todo esto es grande”, sentencia.

Residente revela que ya ha finalizado el guion con el que debutará como director de cine, su nuevo proyecto fílmico junto a Sony Music Entertainment, 1868 Studios, que será sobre el revolucionario puertorriqueño José Maldonado Román, mejor conocido como Águila Blanca.

