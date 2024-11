Muere el actor guatemalteco Roberto Díaz Gomar, ícono del cine, teatro y televisión nacional

Durante más de seis décadas, el actor guatemalteco Roberto Díaz Gomar brilló sobre las tablas y frente a la cámara. Además, incursionó en la dirección y producción de cine y teatro.

Este martes 26 de noviembre, familiares del actor confirmaron su muerte a través de publicaciones en redes sociales.

Díaz Gomar falleció a las 3 de la mañana debido a problemas cardiacos, según una fuente cercana.

Estará a partir de las 13 horas en Funerales Reforma, Antigua Guatemala y el miércoles 27 de noviembre, a las 11 horas será cremado. Familiares y amigos del actor se encuentran impactados debido a que Díaz Gomar participó en diferentes actividades durante las últimas semanas.

El legado de Díaz Gomar

El talento del actor guatemalteco Roberto Díaz Gomar figuró en al menos 12 largometrajes producidos en Guatemala. Además, luego de más de 60 años de carrera artística, participó en un sinfín de obras de teatro y su trabajo se pudo apreciar en distintos recintos culturales del país.

Aunque trabajó muchos años en el arte de la interpretación, durante una entrevista con Prensa Libre en junio del 2018, Díaz Gomar recordó con gran precisión esas primeras obras en las que participó cuando tenía 4 años y que empezaron a esbozar lo que sería una prolífica carrera en el arte dramático.

“Era una obra de teatro escolar que hicimos en mi natal Escuintla; la presentamos en el quiosco del parque central con mis compañeros del colegio La Niñez, y el tema era incentivar la lectura. Lo recuerdo con mucho cariño, miro para atrás con mucho amor todo lo que he hecho”, comentó el actor.

Díaz Gomar aseguró que nació para la actuación porque desde temprana edad sintió el deseo de interpretar papeles; además, en su familia hay artistas.

“Tuve una tía que fue cantante de ópera y un tío, quien es mi padrino, que se llamaba igual que yo y apareció en las primeras películas guatemaltecas. Él cantaba y era una persona muy simpática. Recuerdo que incursionó en el cine mexicano”, refirió el artista.

Aunque para él haber nacido con la pasión y el talento por la actuación, fue fundamental, también lo fue prepararse en esta profesión.

“Durante toda mi vida he estudiado e investigado mucho sobre los diferentes métodos de actuación. Me fui desarrollando desde niño y al lado de mis actividades académicas me formaba en el arte dramático”, recordó Díaz Gomar.

Durante esa entrevista, el artista contó que empezó a trabajar de manera profesional en sus años de universitario. Fundó la compañía de teatro de la Universidad Rafael Landívar y también reforzó el trabajo del grupo de teatro de la Facultad de Derecho de la Universidad de San Carlos de Guatemala, de donde se graduó de abogado y notario, aunque ejerció poco, ya que su pasión siempre fue la actuación.

“Una de las mejores cosas que he hecho en mi vida es la adaptación teatral de Quincho barrilete (década de 1960) porque la presentamos en asentamientos que eran lugares donde había conflicto. La obra abordaba la situación del país, pero era para niños y ellos participaban con mucho entusiasmo”, señaló el actor.

“No cobrábamos por las funciones porque era algo que dábamos con amor para ayudar al país, apoyábamos la lucha del pueblo, pero no peleando directamente, sino denunciando lo que pasaba”, añadió.

Roberto Díaz Gomar lee un texto de la obra "Macbeth", de William Shakespeare. (Foto Prensa Libre: Pablo Juárez Andrino)

Teatro de denuncia

A finales de la década de 1960 y durante la de 1970, el joven Díaz Gomar se interesó en que su arte sirviera como un instrumento para mostrar la realidad de nuestra sociedad.

“Empezamos a hacer teatro con un amigo que se llamaba Juan Luis Molina Rosa. Juntos llevamos varias obras con trasfondo social a pueblos alejados. Un día, a él lo desaparecieron, y en ese momento comencé a investigar y a denunciar lo que ocurría”, recordó el artista.

“Fue ahí cuando empecé a tomar conciencia de que con el teatro se podía mostrar lo que ocurría. Era la época de Arana — Carlos Manuel Arana Osorio, presidente de Guatemala de 1970 a 1974—, varios compañeros artistas fueron asesinados, eso nos motivaba al resto y nos exaltaba para continuar con nuestra labor”, agregó.

Según Díaz Gomar, aunque sentían miedo, nunca dejaron de contar sus historias, pero tomaron precauciones, como pintarse el rostro para que no se les pudiera reconocer. El único que daba la cara era él porque fungía como director y se encargaba de gestionar las presentaciones.

En 1971 participó en el Festival Internacional de Teatro celebrado en San José, Costa Rica, donde obtuvo, por votación unánime, el premio a mejor dirección de Centroamérica con la obra Los Desaparecidos, también llamada Cuadro de Nuevas Costumbres.

La dramatización era una dura crítica de la situación que se vivía en Guatemala durante el conflicto armado y la desaparición de las personas que se hizo tan común en ese oscuro capítulo de la historia de nuestro país.

Exilio

Muchos artistas y pensadores, quienes eran considerados “enemigos del Estado” fueron perseguidos, desaparecidos o asesinados durante la guerra. Díaz Gomar no estuvo exento de ese asedio.

“Nosotros nos entregábamos con el alma y por eso nos perseguían; asesinaron a muchos compañeros, a mí me mandaron a matar en 1978 y por eso decidí irme a España. Es lamentable porque era una época fuerte para el teatro, pero cuando se aceleró el conflicto y muchos nos fuimos, empezó a decaer”, recordó el actor.

Díaz Gomar estaba decidido a dedicarse a la actuación, por lo que al llegar al país europeo decidió estudiar esa disciplina.

“Estudié el método del Actor´s Studio con William Leyton y empecé a trabajar. Hacía teatro de calle todos los domingos para sobrevivir. Estábamos contratados por el ayuntamiento del distrito de Salamanca, en la Plaza de Juan Bravo. Actué allí durante dos años”, comentó el artista.

Trayectoria en España

Durante su estadía en el país europeo, el actor guatemalteco destacó en varias producciones.

Díaz Gomar hizo más de 20 cortometrajes.

Apareció en cerca de 15 programas de televisión.

Actuó en unos 12 largometrajes.

Participó en al menos ocho obras de teatro.

Figuró en la película Baton Rouge (1988), protagonizada por Antonio Banderas, en la que hizo el papel de un electricista.

Actúo en el filme Las edades de Lulú (1990) junto a Javier Bardem; en esa cinta encarnó a un camarero en un bar.

Retorno a Guatemala

En 1998, 20 años después de haberse ido, Díaz Gomar regresó al país y empezó a dedicarse al cine y al teatro.

Participó en al menos 13 largometrajes producidos en Guatemala y dirigió un documental sobre el exilio y la muerte del poeta Manuel José Arce. Además, trabajó en unas 20 obras de teatro, como director y actor.

En el 2006 se convirtió en el primer presidente de AGA Cine, organización que promueve el séptimo arte en Guatemala.

“Me importa que los proyectos tengan calidad. Del cine disfruto que mi interpretación queda inmortalizada y del teatro que puedo sentir la energía del público al actuar”, refirió el artista.

Roberto Díaz Gomar no ha destacado por su prolífica carrera en la actuación solamente, sino también porque ha sabido elegir sus proyectos cuidadosamente y se ha entregado por completo a cada uno de ellos. Para él su trabajo es la manifestación más noble de vida, la razón de su existencia.

Roberto Díaz Gomar dio vida a un irritado vecino en la cinta "Puro Mula". (Foto Prensa Libre: Hemeroteca PL)

Proyectos

Algunos de los trabajos de Roberto Díaz Gomar: