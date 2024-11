Ricardo Arjona asegura que está “fantástico y listo” y confirma “streaming” para hablar de “SECO”, su nuevo álbum

Luego de semanas de expectativa, de revelar varias anécdotas y de evidenciar su resiliencia tras su crisis de salud y varios meses de incertidumbre, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona dijo este miércoles 20 de noviembre que está de vuelta y listo para mostrar sus nuevas canciones.

“No quería tocar más temas de la crisis de espalda por estos medios. Pensaba que habíamos mostrado suficiente. Lo cierto es que estoy fantástico y listo”, escribió el artista nacional en su cuenta de Instagram y lo acompañó de un video de un minuto en el que incluyó imágenes de su recuperación.

En septiembre pasado, Arjona reveló detalles de cómo han sido sus últimos meses. Además, difundió un audio en el que explicó sobre las dos cirugías, el diagnóstico complicado, las canciones en las que trabaja y dio un resumen cronológico tras el final de la gira Blanco y Negro.

“Durante los últimos conciertos de la gira Blanco y Negro no podía caminar. Me paré para hacerlos. Después de Chile, la última noche paro todos los medicamentos, hablo con el doctor y le dije que me quería operar, pero me contestó que no y prácticamente me desahució”, confesó Arjona en ese audio.

Según el músico nacional, tras ese diagnóstico complicado se fue a vivir a Barcelona, España, se sometió a dos cirugías y tuvo complicaciones de salud. “Me operan… dos cirugías… Me ponen tornillos y al tercer día me levanto y luego se me formó un coágulo pulmonar que casi me cuesta el numerito”, añadió en ese momento. Sin embargo, se recuperó y en la actualidad ha dado pistas de SECO, su nueva producción discográfica.

El pasado 13 de octubre, Arjona mostró las 12 canciones de SECO y confesó que su nuevo proyecto es como un sueño del viaje de escuchar los discos completos, como antes, y el pasado 22 de octubre, Billboard también indicó que el artista nacional tiene programado publicar su nuevo disco SECO, a principios del 2025, pero para cerrar este 2024, publicará tres sencillos en noviembre y dos más en diciembre.

De acuerdo con el cantautor guatemalteco, Despacio que hay prisa, Nirvana y Todo termina, serán los tres temas de su nuevo disco que se podrán escuchar en varias plataformas streaming, a partir del viernes 22 de noviembre.

“Estoy tan ocupado acariciando el presente, que olvidé contarles que el 22 de noviembre, SECO entregará las tres primeras canciones de este viaje que me tiene en las nubes, enamorado de todo y con ganas de darle un buen beso en la boca al futuro, para seducirlo hasta que no le quede más remedio que quitarse la ropa y pedir un poco más, para que solo así por fin el ingrato, pueda convertirse de una vez por todas en presente”, indicó Arjona el martes 22 de octubre en una publicación que difundió en redes sociales.

El anuncio del streaming

“Tan bien me siento, que recordé que el último streaming que hice fue ‘Hecho a la Antigua’”, dijo Arjona este miércoles 20 de noviembre tras recordar el concierto histórico e íntimo del 10 de abril del 2021, el cual transmitió por esa vía y compartió anécdotas de su vida en uno de los lugares más emblemáticos de su historia: Antigua Guatemala.

Este 20 de noviembre, el cantautor nacional consultó con sus admiradores en redes sociales si lo ayudaban a calmar su ansiedad, debido a que está a punto de publicar algunas de sus nuevas canciones.

“¿Y si intento hacer uno por aquí mañana?”, preguntó Arjona, referirse a un streaming a través de Instagram. “Nunca lo hice. Así me ayudan a superar la ansiedad maravillosa que se da cuando se está a punto de compartir un trabajo tan importante para mí”, agregó.

“¿Nos vemos mañana por la noche?”, consultó el cantautor guatemalteco y luego indicó que el jueves 21 de noviembre se conectará en Instagram durante una transmisión en vivo. “Qué lío me metí”, concluyó.

Tras esa publicación, Arjona publicó otras Stories (historias) en Instagram en las que demostró que está investigando cómo funcionan las transmisiones en vivo de esa red social.

Ricardo Arjona anuncia transmisión en vivo a través de Instagram. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

“Ya me regañaron los muchachos del equipo. Estoy solo, en medio de la nada y no tengo idea de cómo se hace. Pero estaré listo”, escribió el artista nacional.

Arjona investiga cómo funcionan las transmisiones en vivo en Instagram. (Foto Prensa Libre: Ricardo Arjona)

