“¿Cuándo va a regresar mi mamá?”: la emotiva entrevista de Ricardo Arjona con su “yo” de niño

Desde septiembre pasado, el cantautor guatemalteco Ricardo Arjona ha difundido información y ha revelado pistas de su nuevo álbum de estudio, al que probablemente titulará SECO.

El pasado domingo 13 de octubre, el artista nacional mostró el título de las 12 canciones que incluirá en esa producción discográfica y confesó que su nuevo proyecto es como un sueño del viaje de escuchar los discos completos, como antes.

Días después, el martes 22 de octubre, Billboard confirmó que Arjona tiene programado lanzar su álbum SECO a principios del 2025 y para cerrar este 2024, publicará tres sencillos en noviembre y dos más en diciembre.

De acuerdo con el cantautor guatemalteco, los primeros temas de su nueva producción discográfica se publicarán el viernes 22 de noviembre y serán Despacio que no hay prisa, Nirvana y Todo termina.

“SECO entregara las tres primeras canciones de este viaje que me tiene en las nubes, enamorado de todo y con ganas de darle un buen beso en la boca al futuro, para seducirlo hasta que no le quede más remedio que quitarse la ropa y pedir un poco más, para que solo así por fin el ingrato, pueda convertirse de una vez por todas en presente”, publicó en ese momento Arjona.

La entrevista con su versión de niño

Este viernes 8 de noviembre, Arjona sorprendió a sus admiradores y en su cuenta de Instagram publicó un clip de 70 segundos en el que mostró una conversación que tuvo el artista del presente con su “yo” de niño.

“Jamás tuve tantas dudas de compartir algo como esta entrevista de más de 15 minutos con el niño que fui”, se lee al principio del texto que el cantautor guatemalteco difundió.

Lea más: Un río, la ceja cortada y la anécdota sobre su padre y madre con la que Arjona reveló la portada de su nuevo disco

“Si decidí compartirlo es porque todo mi mundo cercano prácticamente me obligo a hacerlo. Hablando conmigo. La entrevista”, añadió Arjona en la publicación que acompañó con el fragmento de video de esa conversación.

En el video se observa a Ricardo Arjona en la sala de una vivienda, viendo un televisor en el que aparece su versión de niño.

“Patojo, ¿cómo estás? ¿Sabés quién soy o no?”, preguntó Arjona.

“Hola, ¿quién sos?”, respondió su versión de niño.

Arjona continuó con la conversación e insistió que la explicación era complicada. “Oye, ¿cómo te explico? No es fácil esto, pero yo soy vos dentro de algunos poquitos añitos”, dijo el músico, mientras continuó el intercambio de preguntas y respuestas.

Lea también: Las dos cirugías, el diagnóstico complicado y 25 canciones: El resumen cronológico de Ricardo Arjona tras la gira “Blanco y Negro”

Niño: No entiendo, pero ¿quién sos?

RA: Yo soy el seco, como vos.

Niño: Eso no puede ser. Yo no tengo ni barba ni me parezco mucho a vos.

RA: Yo creo que sí te pareces un poquito a mí, estoy un poquito cambiado, han pasado los años. Yo soy vos dentro de un tiempo y, este, vas a darte cuenta de que el futuro viene a veces con muchas, muchas travesuras.

De acuerdo con admiradores de Guatemala, México, Argentina y España, del cantautor guatemalteco, el clip que difundió este viernes 8 de noviembre es el anticipo de una entrevista emotiva en la que Arjona revelará anécdotas e intimidades, incluyendo el vínculo que tuvo con Nohemí Morales “Doña Mimi”, su mamá, quién falleció a los 78 años, el 4 de diciembre del 2013.

Niño: ¿Cómo sabés todo eso?

RA: Este, porque yo ya pasé un poco por ahí, ya pasé por tu lugar, yo sé lo que estás viviendo, yo sé muchas cosas que te han tocado vivir y que te van a tocar vivir.

Niño: Si sabes tanto, ¿cuándo va a regresar mi mamá?